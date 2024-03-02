花蓮迎17場職棒賽事 縣府爭取上億元盼升級球場設施

花蓮今年將迎來17場中華職棒賽事，是歷來最多，不過，縣立棒球場啟用23年，部分設施老舊，縣府盤點改善內容，向中央提報更新計畫，爭取1億5000萬元要汰換內野看台的薄膜頂棚、夜間照明設備、LED電子螢幕等，提升硬體設備，若獲核定，預計明年動工。

縣府教育處表示，花蓮縣立棒球場於2001年啟用，自2013年職棒賽事重返花蓮後，深受民眾歡迎，每場賽事幾乎都爆滿，縣府也陸續汰換設施，升級硬體設備。2015年建置大型LED全彩螢幕電子看板、2017年整修球場草皮、球員休息室，2019年更全面更新球場看台、設置室內牛棚等。

不過，仍有部分設施相當老舊，縣府上月再提出更新計畫，向中央爭取1億5000萬元經費，主要內容有三大項，包括將內野看台區頂棚薄膜更換為耐用度高的玻璃纖膜膜，換裝解析度更高、更清晰的新式全彩LED顯示幕，及更換6座夜間照明燈。

縣長徐榛蔚日前率隊會勘，指示除了3大項更新內容，包括球員走道地墊、牛棚球網、投影燈具、座椅、淋浴間門板等，老舊損毀部分也要早日修繕更新。