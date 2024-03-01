快訊

影／疑不滿管碧玲發言...陸方「放鴿子」集體缺席 海巡枯等1天臉色鐵青

聯合報系聲明／詐騙集團冒用名義發送侵權通知 請企業與讀者小心詐騙

和時間賽跑！高雄工人遭泥塊壓住活埋近4小時 消防挖泥搶救中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補選成無黨籍大戰！黃雯如參選宜蘭員山縣議員 4無黨籍參選人到齊

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
員山鄉長張宜樺妻子黃雯如（左）今登記參選，希望打一場和平的選戰。記者陳敬丰／攝影
員山鄉長張宜樺妻子黃雯如（左）今登記參選，希望打一場和平的選戰。記者陳敬丰／攝影

宜蘭員山鄉縣議員補選成無黨籍大戰，藍綠兩黨皆開放登記，民眾黨也未派人，今天員山鄉長張宜樺妻子黃雯如以無黨籍身分登記參選，感謝國民黨的禮讓與認同，會以和平的心態競選。今天登記截止，共4人參選，皆為無黨籍。

黃雯如是國民黨籍員山鄉長張宜樺的妻子，本身也是國民黨員，但國民黨部本次補選開放登記，黃以無黨籍身分參選，今天下午1時許和競選團隊抵達縣政府，丈夫公務繁忙不克陪同，她笑說「也藉此機會展現自己能獨力承擔照顧鄉親的責任」。

黃雯如表示，員山鄉一直沒有女性縣議員，女性參與政治是社會進步的重要指標之一，希望鄉親與她一起寫下歷史新猷；丈夫擔任鄉長的6年來，她陪在身邊服務鄉親、照顧弱勢、慰問長輩，深受感動，才決定參選，與丈夫合力建設員山，期許成為最有效率的議員。

今天是登記參選最後1天，截至下午5時分登記結束，共4人登記參選，依順序分別是前鄉民代表謝萬得、現任鄉民代表藍萬義、曾參選鄉長等職務的劉燦輝，以及今天登記的黃雯如。

參選4人皆以無黨籍身分參戰，但藍萬義是民進黨員，本次綠營僅有他1人參選，他也會掛上民進黨標誌；黃雯如則是國民黨員，也獲得藍營禮讓。藍、黃2人被視為民進黨與國民黨的比拚，至於民眾黨則沒有派人參選，也未明言是否支持特定參選人，僅表示不排除合作機會。

前員山鄉長廖明照（左）陪同謝萬得（右）登記參選縣議員。記者戴永華／攝影
前員山鄉長廖明照（左）陪同謝萬得（右）登記參選縣議員。記者戴永華／攝影
藍萬義（左）昨天登記參選員山鄉宜蘭縣議員。記者戴永華／攝影
藍萬義（左）昨天登記參選員山鄉宜蘭縣議員。記者戴永華／攝影
員山鄉民劉燦輝歷經多次選舉，昨天登記參選員山鄉宜蘭縣議員。記者戴永華／攝影
員山鄉民劉燦輝歷經多次選舉，昨天登記參選員山鄉宜蘭縣議員。記者戴永華／攝影

國民黨 宜蘭 議員 鄉長

延伸閱讀

宜蘭蘇澳砲台山金刀比羅神社古碑遭著色 盼積極維護

宜蘭通勤月票2300方案拚8月上路 預計採2張票退款形式

宜蘭這幾款咖哩粉被摻入蘇丹紅辣椒粉 檢查別吃快退貨

宜蘭員山縣議員補選 國民黨決議不提名也不開放披藍袍

相關新聞

補選成無黨籍大戰！黃雯如參選宜蘭員山縣議員 4無黨籍參選人到齊

宜蘭員山鄉縣議員補選成無黨籍大戰，藍綠兩黨皆開放登記，民眾黨也未派人，今天員山鄉長張宜樺妻子黃雯如以無黨籍身分登記參選，...

宜蘭蘇澳砲台山金刀比羅神社古碑遭著色 盼積極維護

宜蘭縣蘇澳鎮砲台山金刀比羅神社遺址有近百年歷史，被指定為縣定古蹟，近日其中1塊古碑文被不明人士上色，地方盼維管單位積極處...

羅東新轉運站工程進度94.8％ 3到7樓商場保留招商可能

宜蘭羅東轉運站新建工程已到最後關頭，進度達94.84%，預計3月完工，今民眾黨立委黃國昌、前立委陳琬惠等人和公路局、縣府...

台東火車站人行道環境不友善引民怨！市公所：月底暢通

台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉...

台東公路牌180度翻轉！ 駕駛傻眼「要翻車倒著看啦」

台東新台9公路連接舊台9公路通往武陵的路口處，有駕駛發現公路指標牌180度翻轉，南下不僅看不到指標內容，北上也看到倒字。...

殺風景！台東成功漁港只見垃圾 不見「解憂郵筒」

台東成功鎮新港漁港2018年設置「成功郵便局」郵筒，民眾投信就有不同領域人士回信解惑，被稱為「解憂郵筒」名噪一時，但近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。