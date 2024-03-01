補選成無黨籍大戰！黃雯如參選宜蘭員山縣議員 4無黨籍參選人到齊

宜蘭員山鄉縣議員補選成無黨籍大戰，藍綠兩黨皆開放登記，民眾黨也未派人，今天員山鄉長張宜樺妻子黃雯如以無黨籍身分登記參選，感謝國民黨的禮讓與認同，會以和平的心態競選。今天登記截止，共4人參選，皆為無黨籍。

黃雯如是國民黨籍員山鄉長張宜樺的妻子，本身也是國民黨員，但國民黨部本次補選開放登記，黃以無黨籍身分參選，今天下午1時許和競選團隊抵達縣政府，丈夫公務繁忙不克陪同，她笑說「也藉此機會展現自己能獨力承擔照顧鄉親的責任」。

黃雯如表示，員山鄉一直沒有女性縣議員，女性參與政治是社會進步的重要指標之一，希望鄉親與她一起寫下歷史新猷；丈夫擔任鄉長的6年來，她陪在身邊服務鄉親、照顧弱勢、慰問長輩，深受感動，才決定參選，與丈夫合力建設員山，期許成為最有效率的議員。

今天是登記參選最後1天，截至下午5時分登記結束，共4人登記參選，依順序分別是前鄉民代表謝萬得、現任鄉民代表藍萬義、曾參選鄉長等職務的劉燦輝，以及今天登記的黃雯如。

參選4人皆以無黨籍身分參戰，但藍萬義是民進黨員，本次綠營僅有他1人參選，他也會掛上民進黨標誌；黃雯如則是國民黨員，也獲得藍營禮讓。藍、黃2人被視為民進黨與國民黨的比拚，至於民眾黨則沒有派人參選，也未明言是否支持特定參選人，僅表示不排除合作機會。