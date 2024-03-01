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羅東新轉運站工程進度94.8％ 3到7樓商場保留招商可能

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
縣府交通處表示，3到7樓商場招商案仍在保留中，近期徵詢潛在廠商投資意願，若得正面回應將重啟。記者陳敬丰／攝影
縣府交通處表示，3到7樓商場招商案仍在保留中，近期徵詢潛在廠商投資意願，若得正面回應將重啟。記者陳敬丰／攝影

宜蘭羅東轉運站新建工程已到最後關頭，進度達94.84%，預計3月完工，今民眾黨立委黃國昌、前立委陳琬惠等人和公路局、縣府會勘，確保規畫的室內外動向無虞。目前轉運站為2層樓，原本計畫的3到7樓商場先前受到疫情物價波動暫緩，縣府表示近期會再徵詢潛在廠商意願。

黃國昌表示，先前宜蘭新轉運站啟用後，動線設計過於複雜，有不少民眾反映，今天才與擔任辦公室顧問的陳琬惠一同來會勘，希望減少類似狀況；陳琬惠說，目前動線看起來沒問題，不過停車場可能還需要改善，會請黃爭取中央經費支持。

縣府交通處指出，現有的羅東轉運站2012年啟用，每年旅客約550萬人次，加上客運路線增加，原轉運站已不堪使用，縣府爭取中央補助，斥資10億6302萬元建新轉運站，中央補助4億8500萬元，餘下縣府自籌，2021年3月開工，原訂去年9月完工，遭遇物價波動、設計變動等狀況，目前即將完工。

完工後的新轉運站為地下二層、地上二層，占地5386平方公尺，樓地板面積29559平方公尺，計有客運月台16席、汽車停車位498個、機車停車位1202個、計程車排班位10個、臨時接送車位10個，以及辦公室、店鋪、休息室等。

縣議員陳鴻禧提出，原本3到7樓的ROT招商案一直招不出去，能否先由縣府自籌財源，將3到7樓蓋完，再用OT的方式招商？交通處回應，縣府原預計設置商場、電影院等等，但招商過程遇到疫情、國際戰爭等物價波動，廠商較保守，才會暫緩此案。

交通處表示，有預留3到7樓工程的空間，並沒有放棄招商計畫，最近也持續徵詢潛在的廠商是否有投資意願，若得到正面答覆，有可能在完工後重啟；也不排除縣府自籌財源蓋完，再OT招商的方式，但需要中央支持。

羅東新轉運站工程進度94.8%，預計3月完工。記者陳敬丰／攝影
羅東新轉運站工程進度94.8%，預計3月完工。記者陳敬丰／攝影
民眾黨立委黃國昌（前排左）、前立委陳琬惠（前排右）今會勘是羅東新轉運站工程進度、動線規畫等。記者陳敬丰／攝影
民眾黨立委黃國昌（前排左）、前立委陳琬惠（前排右）今會勘是羅東新轉運站工程進度、動線規畫等。記者陳敬丰／攝影
羅東新轉運站2021年3月開工，原訂去年9月完工，遭遇物價波動、設計變更等因素，工期延後，目前進度將滿95%，預計3月完工。記者陳敬丰／攝影
羅東新轉運站2021年3月開工，原訂去年9月完工，遭遇物價波動、設計變更等因素，工期延後，目前進度將滿95%，預計3月完工。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 疫情 車位 陳琬惠

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