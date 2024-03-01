台東火車站人行道環境不友善引民怨！市公所：月底暢通

台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉就是違停阻道，被批浪費公帑。有民眾說「這比行人地獄還糟糕，一點都不友善」。縣府表示已移交。市公所表示，若狀況急需處理，最快這個月底前完成整理。

市公所公園路燈管理所長葛時君表示，由於今年委外開口契約尚未完成招標及結標，因此，火車站前人行道的環境設施多少受到影響，目前已進入評選作業，會盡快加速作業，讓站前周邊環境恢復，市民有反映，將盡快派員整理，至於違停部分，會通知警方協處，請市民放心。

台東火車站一直是台東重要觀光門面，為改善人行環境，縣府向中央爭取近3億元經費改造站前周邊道路環境，其中包含2.5公頃人行步道，全部工程於2021年完工啟用。但完工至今3年，人行步道維管卻時常中斷，致使步道形同荒廢，行人通行權益受阻，被批一點都不友善。

「這樣的人行道誰會走，乾脆就不要做。」鄭姓市民說，要嘛做了就管理好，不然就浪費公帑，這比行人地獄還糟糕。另周姓市民表示，每次反映1999，都要等3到6個月，才會有人來整理，雜草都不知長到哪裡了，還有機車亂停也沒獲得改善，只能說人行道好看用的，政府美意只是表面。