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台東火車站人行道環境不友善引民怨！市公所：月底暢通

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉就是違停阻道，被批浪費公帑。記者尤聰光／攝影
台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉就是違停阻道，被批浪費公帑。記者尤聰光／攝影

台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉就是違停阻道，被批浪費公帑。有民眾說「這比行人地獄還糟糕，一點都不友善」。縣府表示已移交。市公所表示，若狀況急需處理，最快這個月底前完成整理。

市公所公園路燈管理所長葛時君表示，由於今年委外開口契約尚未完成招標及結標，因此，火車站前人行道的環境設施多少受到影響，目前已進入評選作業，會盡快加速作業，讓站前周邊環境恢復，市民有反映，將盡快派員整理，至於違停部分，會通知警方協處，請市民放心。

台東火車站一直是台東重要觀光門面，為改善人行環境，縣府向中央爭取近3億元經費改造站前周邊道路環境，其中包含2.5公頃人行步道，全部工程於2021年完工啟用。但完工至今3年，人行步道維管卻時常中斷，致使步道形同荒廢，行人通行權益受阻，被批一點都不友善。

「這樣的人行道誰會走，乾脆就不要做。」鄭姓市民說，要嘛做了就管理好，不然就浪費公帑，這比行人地獄還糟糕。另周姓市民表示，每次反映1999，都要等3到6個月，才會有人來整理，雜草都不知長到哪裡了，還有機車亂停也沒獲得改善，只能說人行道好看用的，政府美意只是表面。

據了解，台東縣境內不僅人行道維管的問題，過去很夯的自行車道，也有幾條也都荒廢至今，民眾不禁質疑政府花百萬、千經費來興建的步道或車道，非但沒帶來實質效益，反而在後續維管經費及人力不足下，成為鄉鎮市公所的燙手山芋，政府機關確實有很大的檢討空間。

台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉就是違停阻道，遭批不友善。記者尤聰光／攝影
台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉就是違停阻道，遭批不友善。記者尤聰光／攝影
台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉就是違停阻道，遭批不友善。記者尤聰光／攝影
台東縣政府改善火車站前周遭人行環境，2019年向中央爭取近3億元經費整建，不過，2.5公頃人行步道形同荒廢，不是雜草落葉就是違停阻道，遭批不友善。記者尤聰光／攝影
台東火車站一直是台東重要觀光門面，為改善人行環境，縣府向中央爭取近3億元經費改造站前周邊道路環境，其中包含2.5公頃人行步道，全部工程於2021年完工啟用。記者尤聰光／攝影
台東火車站一直是台東重要觀光門面，為改善人行環境，縣府向中央爭取近3億元經費改造站前周邊道路環境，其中包含2.5公頃人行步道，全部工程於2021年完工啟用。記者尤聰光／攝影

人行道 火車站 行人地獄

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