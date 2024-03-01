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殺風景！台東成功漁港只見垃圾 不見「解憂郵筒」

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
228連假遊客前往台東成功鎮新港漁港觀看「解憂郵筒」，未料只看到垃圾堆滿燈塔階梯。記者尤聰光／攝影
228連假遊客前往台東成功鎮新港漁港觀看「解憂郵筒」，未料只看到垃圾堆滿燈塔階梯。記者尤聰光／攝影

台東成功鎮新港漁港2018年設置「成功郵便局」郵筒，民眾投信就有不同領域人士回信解惑，被稱為「解憂郵筒」名噪一時，但近日228假期，遊客慕名到漁港看解憂郵筒卻撲空，郵筒不見影，卻見燈塔階梯滿地空玻璃瓶和寶特瓶，很殺風景。

成功鎮公所為打造小鎮漁港亮點，5年多前攜手漁會在漁港綠燈塔旁設置一只能回信解惑的郵筒，蔚為話題。228假期有遊客到漁港想看「解憂郵筒」，沒見到郵筒卻看到滿地垃圾，當場傻眼。宜蘭潘姓遊客說，太嚇人了！看到這樣的風景，心情糟透了。

新港區漁會總幹事陳俊銘說，漁會為維護漁港環境清潔，除設立標語，也定期派員清理，但趕不上民眾製造垃圾速度，「拜託大家要有公德心，不要破壞環境」。

成功鎮公所表示，由於郵筒常被民眾丟垃圾，又長期受海鹽侵蝕，經和漁會討論後已移至新港潛水小學校。縣府農業處漁業科表示，去年規畫在新港漁港設「釣魚專區」，由使用者付費，專區成立前，海巡單位及漁會會派員勸導，也會由環保局架設鷹眼攝影器取締丟垃圾，違者最高可罰6000元。

台東 燈塔

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