聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮火車站科技執法抓違停 4月1日啟用
花蓮火車站是特等站，連假期車潮眾多，縣警局在前站設置科技執法設備，原定農曆春節前啟用，但民眾認為，整體動線不佳可能導致塞車時動彈不得變成違規，引起民怨，警方會勘檢討後，決定4月1日正式啟用，臨停超過3分鐘就會取締。
縣警局說，科技執法範圍在花蓮火車站前站第一車道，車道進出口南北兩側轉彎處空地設置360度可旋轉式執法鏡頭，加強取締違規臨時停車，由AI攝影機辨識後取證，再由縣警局科技執法複審，若民眾有接送身心障礙者上下車、車流壅塞不得已停滯等情事，將於審核後剔除。
科技執法設備建置後，民眾反映前站第一車道行人穿越線配置在車道中段，旅客行走時，車輛停等容易回堵，建議往南移。
縣警局表示，會勘後認為，目前行人穿越線設置地點，對行人動線並沒有安全疑慮，決定不調整，後續再觀察並滾動式調整；而原本研議第6車道開放供迴轉道使用，考量車輛從迴轉車道橫越國聯4路車道銜接國興一街，可能造成動線交織，增加事故風險，決定不供迴轉。
縣警局表示，在執法鏡頭下方、第一車道候車亭、轉運站旁燈桿以及站前北側無名路口燈桿，都設置科技執法告示牌面，相關標線也都繪設完成，提醒民眾切勿違規。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言