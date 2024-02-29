影／基隆田寮河遭汙染變泡泡池 華南清洗蓄水池遭勒停

基隆市中心田寮河今天上午民眾發現出現大量不明白色泡沫，整條河變成泡泡池，民眾直呼誇張，市府環保局派員到場了解，經查是田寮河旁華南銀行清洗消防蓄水池所產生泡沫，勒令業者即刻停止作業，並採樣重罰。

市議員施偉政說，上午他行經仁一路愛四路口，發現台電公司前田寮河面浮現大量泡沫，現場也有民眾向他詢問這些泡沫是從哪裡來的，他很擔心步造成生態汙染，要求市府盡速調查處置。

附近商家表示，田寮河經常有不明油汙，但今天很誇張，泡沫很大一片，很像清洗的泡沫，造成很大的汙染，整條河變成泡泡池，民眾戲稱「都可以下去泡澡了」。