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影／基隆田寮河遭汙染變泡泡池 華南清洗蓄水池遭勒停

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆田寮河遭汙染變泡泡池，華南清洗蓄水池遭勒停。圖／施偉政提供
基隆田寮河遭汙染變泡泡池，華南清洗蓄水池遭勒停。圖／施偉政提供

基隆市中心田寮河今天上午民眾發現出現大量不明白色泡沫，整條河變成泡泡池，民眾直呼誇張，市府環保局派員到場了解，經查是田寮河旁華南銀行清洗消防蓄水池所產生泡沫，勒令業者即刻停止作業，並採樣重罰。

市議員施偉政說，上午他行經仁一路愛四路口，發現台電公司前田寮河面浮現大量泡沫，現場也有民眾向他詢問這些泡沫是從哪裡來的，他很擔心步造成生態汙染，要求市府盡速調查處置。

附近商家表示，田寮河經常有不明油汙，但今天很誇張，泡沫很大一片，很像清洗的泡沫，造成很大的汙染，整條河變成泡泡池，民眾戲稱「都可以下去泡澡了」。

市府環保局長馬仲豪及工務處處長陳耀川至現場勘查，泡沫來源經查為田寮河旁華南銀行清洗消防蓄水池所產生泡沫，環保局勒令業者即刻停止作業。環保局目前已使用攔油索將泡沫控制，避免汙染擴散，現場並已進行水質採樣，將依相關規定加重裁罰。

基隆田寮河遭汙染變泡泡池，華南清洗蓄水池遭勒停。圖／施偉政提供
基隆田寮河遭汙染變泡泡池，華南清洗蓄水池遭勒停。圖／施偉政提供

基隆 環保局長

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