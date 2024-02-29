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基隆愛三、仁四路口將設行人專用時相 議長推安全升級
基隆市愛三路與仁四路口因有仁愛市場，每天車水馬龍交通繁雜，為提升用路人安全，基隆市議長童子瑋與相關單位今天到場會勘，童子瑋建議設置「行人專用時相」，行人綠燈亮時車流會暫停，全面讓行人通行。交通處同意4月設置，將是基隆第四處行人專用時相路口。
童子瑋指出，愛三路與仁四路口設置行人專用時相，可適度分離行人與車輛通行時間，除了有效保護行人外，也可促進仁三路轉進仁四路的車流行車順暢。
童子瑋說，今年農曆年節，愛三路與仁四路都是採買年貨的人潮與車潮，他親眼看到民眾困於雜亂的交通動線與行走品質，自己深信城市應該是以人為本，感謝警局與交通處的協助，讓仁愛市場周邊交通安全大幅提升。
常去仁愛市場買菜的李姓婦人說，此路口人車都很多，經過路口時因為轉彎搶道常陷在車陣中，有時也怕車子會衝過來，十分危險。
交通處表示，基隆已陸續在各重要路口辦理行人綠燈早開及行人專用時相措施，藉由設置行人綠燈早開時相及行人專用時相，適度分離行人與車輛通行時間，同時提升行人可見度，讓行人安心通過路口。目前已實施行人專用時相有仁五與南榮路口、仁五與愛一路口、愛三路廟口夜市前三處。
交通隊說，不論是行人綠燈早開或是行人專用時相，如汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈者，依道路交通管理處法條例可處1千8百元以上5千4百元以下罰緩。另紅燈右轉者，可處6百元以上1千8百元以下罰緩。
因路口交通事故頻傳，交通部長王國材曾要求全台各縣市，推行人專用時相與行人早開時相。其中行人專用時相是針對路口穿越行人量及轉向車流量均大路口，行人綠燈與行車綠燈會分開亮行，各方向的行人綠燈集中在同一時間，此時所有車道號誌則會顯示為紅燈；換句話說，在該時相內，車流會暫停，行人可擁有專屬通行權。
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