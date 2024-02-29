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新港漁港「解憂郵筒」旁堆滿垃圾！民眾：看到心情糟透了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
新港漁港綠燈塔滿地的空玻璃瓶和寶特瓶，以及塑膠垃圾堆滿燈塔階梯，讓遊客傻眼不已。記者尤聰光／攝影
新港漁港綠燈塔滿地的空玻璃瓶和寶特瓶，以及塑膠垃圾堆滿燈塔階梯，讓遊客傻眼不已。記者尤聰光／攝影

昨天228國定假日，遊客開車前往台東成功鎮新港漁港一睹燈塔觀光景點「解憂郵筒」，未料卻看到誇張的垃圾堆滿燈塔階梯，直呼「海洋生態令人憂心」。

新港區漁會總幹事陳俊銘表示，維護漁港環境清潔，漁會除有設立標語提醒，也會定期派員清理，但似乎趕不上民眾製造垃圾的速度，今天就會派員清除，但拜託大家要有公德心，不要破壞環境。

為打造小鎮漁港亮點，鎮公所2018年與漁會和威鋒數位合作，在漁港綠燈塔旁設置「成功郵便局」郵筒，民眾把信件投入筒內，就有不同領域的成功人士解惑回信，被稱為「解憂郵筒」。

昨天228一天假期，就有遊客特地前往新港漁港看解憂郵筒，但到場卻撲了空，郵筒不見外，竟看到滿地的空玻璃瓶和寶特瓶，塑膠垃圾堆滿燈塔階梯，讓她傻眼不已。

「看到這樣的垃圾，不憂心海洋生態環境也難啊！」宜蘭潘姓遊客說，太嚇人了！把自己的垃圾隨手帶回去很難嗎？看到這樣的風景，心情糟透了。

縣府農業處漁業科表示，去年已規畫設立漁港「釣魚專區」，釣魚專區適用於縣內所有漁港，以使用者付費為原則，提供優良和安全的垂釣環境和漁港周邊乾淨環境，最快今年底、明年初實施。

另漁業科也強調，釣魚專區成立之前，海巡及漁會派員實施勸導；此外會配合環保局架設鷹眼攝影器取締丟垃圾行為，違規者將依廢棄物清理法開罰1200元到6000元罰金。

成功鎮公所表示，因郵筒常被民眾錯放垃圾，且長期受海鹽侵蝕等問題，經和漁會討論後，已將郵筒移置新港潛水小學校，民眾若欲看郵筒，可前往該處。

成功鎮公所2018年與漁會和威鋒數位合作，在漁港綠燈塔旁設置「成功郵便局」郵筒，民眾把信件投入筒內，就有不同領域的成功人士解惑回信，被稱為「解憂郵筒」。本報資料照片
成功鎮公所2018年與漁會和威鋒數位合作，在漁港綠燈塔旁設置「成功郵便局」郵筒，民眾把信件投入筒內，就有不同領域的成功人士解惑回信，被稱為「解憂郵筒」。本報資料照片
昨天228國定假日，遊客開車前往台東成功鎮新港漁港為一睹燈塔觀光景點「解憂郵筒」，未料卻看到誇張的垃圾堆滿燈塔階梯。記者尤聰光／攝影
昨天228國定假日，遊客開車前往台東成功鎮新港漁港為一睹燈塔觀光景點「解憂郵筒」，未料卻看到誇張的垃圾堆滿燈塔階梯。記者尤聰光／攝影
成功鎮公所2018年與漁會和威鋒數位合作，在漁港綠燈塔旁設置「成功郵便局」郵筒，民眾把信件投入筒內，就有不同領域的成功人士解惑回信，被稱為「解憂郵筒」。本報資料照片
成功鎮公所2018年與漁會和威鋒數位合作，在漁港綠燈塔旁設置「成功郵便局」郵筒，民眾把信件投入筒內，就有不同領域的成功人士解惑回信，被稱為「解憂郵筒」。本報資料照片

廢棄物 燈塔 觀光景點

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