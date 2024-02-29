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織國土綠網 花蓮植樹月「集點樹」倡小面積綠化

中央社／ 花蓮縣29日電

花蓮植樹月系列活動3月1日啟動，林保署花蓮分署規劃18場植樹及贈苗活動，逾9300株台灣原生種樹苗供民眾用發票兌領；響應建置國土生態綠網，舉辦「集點樹」倡導小面積綠化。

林業及自然保育署花蓮分署發布新聞稿表示，今年主題「一起集點樹」，「樹」取「數」的諧音，透過系列活動深植民眾愛林保林觀念，如同購物「集點」，一點一滴累積並落實植樹行動，成就最友善生態及人類的環境。

花蓮分署表示，倡導透過小面積的環境綠化，結合共同集點概念，實質貢獻於生態環境，提供生物優質棲地，讓林業及自然保育永續發展，以因應極端氣候發生頻率加劇的威脅。

花蓮分署表示，呼應2024國際森林日「森林與創新」主題，嘗試提出創新型解決方案，也就是結合「國土生態綠色網絡建置計畫」精神，營造台灣生態廊道，健全生態系的完整性和連結性；串接生態廊道內生命線，以促進生態環境永續發展，種植樹種亦配合國土綠網計畫，以原生樹種為主。

例如3月9日在花蓮市國福里舉辦的森市集植樹活動，此區域也是近危動物-狐蝠出沒的區域，預計種植狐蝠食物樹種，營造狐蝠友善環境。植樹之外，還有護樹以及移除外來種植物銀合歡活動。

花蓮分署感謝全聯集團響應企業造林，民眾至全聯福利中心購物，消費滿新台幣200元可獲得印花貼紙1張，掃條碼QR Code，將會連結到聯合國AWorld環保數位平台即可累積1環保積分，全聯公司以集滿1萬點數捐贈種植1株苗木的方式，集滿600萬點，與花蓮分署合作示範種植600株樹苗，未來也會持續累積點數並捐款造林。

贈苗活動自3月1日起，分別發贈牛樟、土肉桂、青楓、鐵冬青、田代氏石斑木、桂花、台灣海棗、硃砂根及山櫻花等9種苗木。民眾準備3張紙本發票即可換領1株樹苗，所得發票將全數捐贈花蓮地區慈善福利團體。贈苗各場次詳細資訊，可上花蓮分署官網及臉書粉絲頁查詢。

發票 花蓮

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