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基市府大樓整排鐵架醜？市府：磁磚掉落防墜網安全為重

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基市府大樓整排鐵架醜？市府：磁磚掉落防墜網安全為重。記者游明煌／攝影
基市府大樓整排鐵架醜？市府：磁磚掉落防墜網安全為重。記者游明煌／攝影

基隆市政府後棟大樓近日架設整排的鐵架網，引起民眾經過時注意，但做什麼用的引起民眾討論，有人猜防鳥，也有人說很突兀，還有人指好醜。市政府表示，因建物老舊有磁磚掉落情況，暫時先設置磁磚防墜網，以安全為最大考量，避免磁磚掉落砸傷人，未來會有整體性改善計畫。

基隆市政府大樓每天都有很多民眾進出，近日民眾發現，中正路和義一路口兩側的牆面，架設整排類似遮雨棚的鐵架，上面僅有網子，下方就是整排機車格。因看起來有點突兀，引起民眾在社群討論，有人說，市政府大樓不是歷史建築嗎，架成這樣有點怪怪的。

有民眾說，網子是為防鳥吧，因為很大一片；也有民眾說是防磁磚掉落吧，他曾發現地上有碎磁磚；也有人說感覺很醜，與原有古樸大樓景點不太搭調，十分突兀。

基隆市政府澄清，基隆義一路一號市政府大樓分成前後兩棟，前棟創建於日昭和年間、西元1931年，文化局已登錄為歷史建築；後棟則1961年改建的6樓建物，後棟並不是歷史建築，但也屬老舊建物。

市府綜發處長林麗蟬表示，因為市政府大樓後棟是老舊建物，已發現有外牆磁磚剝落，每天有很多民眾洽公進出，先前也有議員提出反映，都發處有函要求改善，因此經結構技師設計進行防墜網架設工程，但這只是暫時性的，雖然沒有辦法很美觀，但以安全及保護民眾為最大考量。未來會再有整體性的改善計畫，包括廳舍、廁所及外牆等改善，讓民眾洽公有更舒適的環境。

基市府大樓整排鐵架醜？市府：磁磚掉落防墜網安全為重。記者游明煌／攝影
基市府大樓整排鐵架醜？市府：磁磚掉落防墜網安全為重。記者游明煌／攝影

基隆 歷史建築

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