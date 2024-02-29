冬山花火節1天抵半冬 估產值1000萬

宜蘭冬山元宵花火節吸引大批遊客人潮，連同正在舉辦的舊河港燈節十足吸睛，有人返程時擠不上火車，直呼像是台北信義區跨年現場。冬山鄉公所評估，本月24日晚間吸引約8萬人潮，帶動周邊商家民宿經濟產值至少千萬元，火車旅客疏運量超過平常的10倍，算入上月台拍美照遊客約有五、六千人。

冬山元宵花火節逢周六，剛好也有冬山夜市，公所搭配活動安排青創行動市集，邀請「宜蘭青年管樂團」與「潘芳烈樂團」接力演出，還有壓軸600秒高空煙火秀；冬山火車站平常旅客約100多人，當晚爆增10倍，「瓜棚」造型的美麗車站是網拍景點，當天連同購買月台票拍照更多達6千人，月台都是人。

賴姓遊客說，當天8點34分放完煙火，他與家人搭乘9點31分區間車要回家，排隊等上車長長人龍，幸好他們排前面擠上車，很多人擠不上車要等下一班。

公所評估，花火節當天吸引約8萬人，結合文創市集、冬山夜市，讓冬山開庄以來從未有過的熱鬧景象，店家及攤位擠滿人潮；業者笑說，做一天可以呷「半冬」，預估當天帶動產值至少1000萬元以上。

公所指出，連同元月14日辦到2月25日的舊河港燈節，已帶來30萬以上觀光人潮，就短期來說，帶動至少3千萬元經濟效益跟周邊民宿業者生意，長期而言，近年從冬山火車站為中心向外延伸，以各點建設連線，帶動產業觀光面，可回饋店家營業成長。

至於衍生大眾運輸不足及交通打結等問題，鄉長林峻輔說，明年可能接洽台鐵加開列車班次、增設臨時公廁及交通疏導，把活動辦得盡善盡美。