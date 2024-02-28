宜蘭國際綠色影展衛星計畫20部影片 免費提供申請放映

宜蘭國際綠色影展系列活動結束後，縣環保局規劃為期半年的衛星計畫，延續活動效益，即日起提供20部影展影片免費借用欣賞，歡迎縣內各級機關學校與團體踴躍申請。

112年宜蘭國際綠色影展為期43天，合計播放46部影片，精選國內外多元的環境與生態影像作品，希望民眾藉由影片的欣賞，了解世界各國現正面臨的環境議題與挑戰，進一步反思身處的土地可能遭遇相同困境，喚醒民眾守護環境的行動力。

環保局長許嘉琦表示，為了讓影片帶來的環境教育持續發酵，進一步規劃影展衛星計畫，讓縣內各級機關學校與團體都能夠申請借用影片在據點播映，更多民眾能接觸或回顧精彩影片。

環保局說，影展衛星計畫提供20部廣受好評的國際影片，除可做為各級機關學校團體辦理環境教育推廣與志工增能研習之用，更精選3部影片分別設計國小低年級、國小中高年級與國中的觀後學習單，目前已有深溝水源生態園區、大同鄉公所及龍潭國小申請借用，除了提升志工在環境與生態教育的專業識能，也讓學生能在輕鬆的氛圍下感受影片傳達的永續價值。