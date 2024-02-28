基隆市議員陳宜捐10校體育班百位女學生衛生棉 促進月經平權

基隆市議員陳宜推動「天使之翼，少女圓夢」計畫，今天攜手永昌扶輪社等社會各界團體，捐贈10校體育班共105位女學生衛生棉，並定期每季提供衛生棉給這些在運動賽場上努力的少女，確保她們在比賽籌備過程中無後顧之憂。

陳宜今天下午在基隆女子舉行10校體育班月經平權捐贈活動，陳宜說，月經貧窮指的是資源缺乏或經濟上無法負擔月經用品，導致在月經期間不得不減少使用數量，或是無法選擇最符合自己需求的用品，對女性的身體和心理帶來負面影響。

陳宜表示，依據推動月經平權的非營利組織小紅帽With Red調查，台灣約有9%的人曾陷入月經貧窮的困境，在購買生理用品與其他日常必需品中，出現兩難的窘境，其中許多是尚在成長階段的青少女。因此，月經貧窮不只可能對身心靈健康造成影響，也可能導致在生活、求學、就業受到阻礙。

陳宜期望透過捐贈活動，成為基隆市的體育選手們成長路上最有力的後盾，讓她們可以安心學習、健康成長，並且透過公開儀式，向社會大眾傳遞月經平權的觀念，也呼籲更多人加入這場愛心行動，一起終結月經貧窮的困境，讓每個青少女都能夠在健康、尊嚴的環境中成長茁壯。