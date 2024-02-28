綠宜蘭主委改選 3人表態

民進黨宜蘭縣黨部主委任期將屆滿，5月26日改選，縣議員簡松樹前晚發表參選聲明，議會黨團隨後立即推舉前議長陳文昌角逐，中央黨部前社運部主任邱嘉進昨也表態有意參選，黨內有意參選主委者競爭激烈。

2020年主委改選鬧得風風雨雨，致派系分裂，這次攸關拿回2026年五合一選舉執政權的新選主委過程，綠營內部不希望下屆主委選舉重演分裂。

簡松樹前晚發表「超越派系思維，贏回宜蘭」參選聲明；簡的動作之後，馬上就有縣議會黨團為主的成員與立委陳俊宇等人，傳出推舉擔任過8屆議員、前議長陳文昌參選聲明，陳文昌對此表示，把一切交給上帝。

昨表態的邱嘉進近年來主持黨內大型選舉造勢活動，他當過第17、18屆蘇澳鎮民代表，宜蘭縣黨部執行長，宜蘭肉品市場總經理，第18屆縣議員，民進黨中央黨部組織部副主任、社運部主任，今年賴清德全國競總社會力群執行長，負責籌劃百工百業後援會。