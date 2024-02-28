聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠宜蘭主委改選 3人表態

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣黨部主委任期將屆滿，5月26日改選，縣議員簡松樹前晚發表參選聲明，議會黨團隨後立即推舉前議長陳文昌角逐，中央黨部前社運部主任邱嘉進昨也表態有意參選，黨內有意參選主委者競爭激烈。

2020年主委改選鬧得風風雨雨，致派系分裂，這次攸關拿回2026年五合一選舉執政權的新選主委過程，綠營內部不希望下屆主委選舉重演分裂。

簡松樹前晚發表「超越派系思維，贏回宜蘭」參選聲明；簡的動作之後，馬上就有縣議會黨團為主的成員與立委陳俊宇等人，傳出推舉擔任過8屆議員、前議長陳文昌參選聲明，陳文昌對此表示，把一切交給上帝。

昨表態的邱嘉進近年來主持黨內大型選舉造勢活動，他當過第17、18屆蘇澳鎮民代表，宜蘭縣黨部執行長，宜蘭肉品市場總經理，第18屆縣議員，民進黨中央黨部組織部副主任、社運部主任，今年賴清德全國競總社會力群執行長，負責籌劃百工百業後援會。

宜蘭 議員

延伸閱讀

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉競爭激烈 除了這2人還有他

民進黨宜蘭縣黨部主委改選 簡松樹、陳文昌表態參選

宜蘭綠營新春團拜 提前部署2026拚鄉鎮市長、議員過半

還沒選完！ 台中市平地原住民議員 拍定4/13補選

相關新聞

花蓮市春節垃圾堆積 環局：加速清運

花蓮市垃圾場隨著起風飄出臭味，議員質疑，縣府送台泥焚燒垃圾進度落後，環保局回應，因碰上春節連假垃圾量暴增，加上公路局規定...

綠宜蘭主委改選 3人表態

民進黨宜蘭縣黨部主委任期將屆滿，5月26日改選，縣議員簡松樹前晚發表參選聲明，議會黨團隨後立即推舉前議長陳文昌角逐，中央...

基隆12社區 獲選優良公寓大廈

基隆市設有828個公寓大廈管理組織，市府辦優良公寓大廈評選，組別分大型公寓大廈、中小型公寓大廈、長青公寓大廈，有12個社...

宜蘭員山鄉縣議員補選 謝萬得由前鄉長廖明照陪同登記

宜蘭縣選委會一連5天辦理員山鄉縣議員補選的參選登記，前鄉民代表謝萬得今天由前鄉長廖明照等人陪同登記，搶得頭香；他喊出「C...

在台近30年！宣教士威樂義獲頒永久居留證 用棒球凝聚身心障礙童

旅居花蓮多年的美國傳教士威樂義，長期協助與指導身心障礙兒童，更與志工組成「得勝者棒球聯盟」，藉由運動幫助弱勢童快樂長大，...

花蓮議員質疑堆置垃圾飄異味 環保局：春節後加速焚燒

花蓮市垃圾場隨著起風飄出臭味，有議員質疑縣府送台泥焚燒垃圾進度落後。環保局今天回應，因碰上春節連假垃圾量暴增，加上公路局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。