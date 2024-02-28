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花蓮市春節垃圾堆積 環局：加速清運

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮市垃圾場隨著起風飄出臭味，議員質疑，縣府送台泥焚燒垃圾進度落後，環保局回應，因碰上春節連假垃圾量暴增，加上公路局規定連假禁止21公噸以上貨車通行蘇花路廊，導致焚燒垃圾量受到影響，已加強清運焚燒，逐步去化堆置與打包垃圾，至於垃圾場臭味則會加強清潔消毒。

民進黨縣議員胡仁順質疑，縣府承諾給花蓮市焚化的額度是每天90公噸，平均卻只有每天54.5公噸，垃圾堆積量不減反增，臭味難以消散，導致民怨。

花蓮縣環保局副局長饒慶龍表示，縣府與台泥合作的燒垃圾水泥窯，去年12月營運後，周一至周六每天進場垃圾量約是220公噸。由於1、2月民眾大掃除、春節連假與國家清潔周等，增加垃圾量，花蓮市每天約產生60公噸的垃圾，春節期間增至80公噸，大約增加3成。

公路局在1、2月中的25天，禁止大貨車行駛蘇花路廊，因此堆積較多垃圾量，3月後就會恢復正常。除了每天清運花蓮市產生的60公噸垃圾，還有30公噸的處理量，會清運堆置的垃圾，等於每天可處理90公噸的垃圾，吉安鄉也是如此。

關於臭味問題，饒慶龍指出，這段期間要求花蓮市公所、吉安鄉公所清潔隊，在堆置的垃圾上加強消毒劑，盡力清除異味。而花蓮市、吉安鄉與富里鄉打包與堆置約有10萬公噸垃圾，要花上4、5年才能燃燒處理完畢。

饒慶龍說，台泥貯坑可以容納5千公噸的垃圾，如果遇到過年連假，在12月會加強運量送至台泥堆置，避免放在垃圾場飄散異味。

臭味 花蓮 連假

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