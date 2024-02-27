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宜蘭再生能源5年成長近10倍 土場地熱電廠估8月啟用

中央社／ 宜蘭縣27日電

宜蘭縣府今天表示，縣內再生能源裝置容量，5年來變大、成長近10倍，其中太陽光電為大宗；地熱排第2，除已啟用的清水電廠、仁澤電廠，土場地熱電廠預計今年8月啟用。

宜蘭縣政府今天在縣務會議中，由工商旅遊處專案報告縣內再生能源發展情形。

工旅處指出，台灣拚2050淨零轉型，宜蘭縣再生能源裝置容量（發電設備的最大發電量）也逐年提升。2018年全縣裝置容量18.5MW（百萬瓦），2023年達172.4MW，成長近10倍，其中太陽光電為大宗，占比97.1%，約167MW，地熱近5MW排第2，小型水力發電約0.1MW排第3。

太陽光電方面，除辦理公有房舍屋頂光電公開標租，縣內96所國中小屋頂、羅東、五結掩埋場也設置太陽光電；小型水力發電方面，目前在安農溪左岸萬富圳幹線、五十溪崩山湖支流設有發電裝置。

工旅處認為，宜蘭縣地熱蘊藏量豐富，地熱發電也因此成為發展重點。宜蘭縣2021年11月啟用的清水地熱發電廠是全台首座民營地熱發電廠，裝置容量約4.2MW；去年10月啟用的仁澤地熱電廠，由台電與中油合作開發，裝置容量約0.8MW，電業執照還在申請階段。

此外，中油開發的土場地熱電廠位於大同鄉，預計今年8月啟用，裝置容量預估約5.4MW。

工旅處表示，深度超過3000公尺為深層地熱，熱源蘊藏量高於淺層地熱；清水、仁澤、土場皆屬於淺層地熱，深度僅約2000公尺，縣府與相關單位未來會擇定適當地點，鑽井發展深層地熱發電，開發若順利，盼成為宜縣再生能源主力。

再生能源 地熱電廠 宜蘭

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