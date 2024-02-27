快訊

傻眼！逛東區服飾店「低消60元」只有襪子能湊 店家回：營業方式不同

只帶9500元！台將赴美征戰靠瓶裝水過日奪冠 電競協會祝賀遭嗆：關你屁事

房產E點靈／我不是牆我是房 高雄「紙片屋」專家揭優勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮議員質疑堆置垃圾飄異味 環保局：春節後加速焚燒

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣府與台泥公司合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，去年12月正式營運。記者王思慧／攝影
花蓮縣府與台泥公司合作推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，去年12月正式營運。記者王思慧／攝影

花蓮市垃圾場隨著起風飄出臭味，有議員質疑縣府送台泥焚燒垃圾進度落後。環保局今天回應，因碰上春節連假垃圾量暴增，加上公路局規定連假禁止21公噸以上貨車通行蘇花路廊，導致焚燒垃圾量受到影響。現已加強清運焚燒，逐步去化堆置與打包垃圾，至於垃圾場臭味則會加強清潔消毒。

民進黨花蓮縣議員胡仁順質疑，縣府承諾給花蓮市焚化的額度是每天90公噸，平均卻只有每天54.5公噸，垃圾堆積量不減反增，臭味難以消散，導致民怨，要求縣府正視問題。

花蓮縣環保局副局長饒慶龍表示，縣府與台泥合作的燒垃圾水泥窯，從去年12月正式營運後，周一至周六每天進場的垃圾量約是220公噸。由於1、2月民眾大掃除、春節連假與國家清潔周等，增加垃圾量，花蓮市每天大概產生60公噸的垃圾，春節期間增至80公噸垃圾，大約增加3成。

公路局在1、2月中的25天，禁止大貨車行駛蘇花路廊，因此堆積較多垃圾量，3月後就會恢復正常。除了每天清運花蓮市產生的60公噸垃圾，還有30公噸的處理量，會清運堆置的垃圾，等於每天可處理90公噸的垃圾，吉安鄉也是同樣的情況。

關於臭味問題，饒慶龍指出，這段期間要求花蓮市公所、吉安鄉公所清潔隊，在堆置的垃圾上加強消毒劑，盡力清除異味。而花蓮市、吉安鄉與富里鄉打包與堆置約有10萬公噸垃圾，要花上4、5年才能燃燒處理完畢。

饒慶龍說，台泥貯坑可以容納5000公噸的垃圾，如果遇到過年連假，在12月會加強運量送至台泥堆置，避免放在垃圾場飄散異味。

民進黨花蓮縣議員胡仁順（左一）質疑，縣府承諾給花蓮市焚化的額度是每天90公噸，平均卻只有每天54.5公噸，垃圾堆積量不減反增。圖／花蓮縣議員胡仁順提供
民進黨花蓮縣議員胡仁順（左一）質疑，縣府承諾給花蓮市焚化的額度是每天90公噸，平均卻只有每天54.5公噸，垃圾堆積量不減反增。圖／花蓮縣議員胡仁順提供
花蓮市、吉安鄉與富里鄉打包與堆置約有10萬公噸垃圾，要花上4、5年才能燃燒處理完畢。圖／花蓮縣議員胡仁順提供
花蓮市、吉安鄉與富里鄉打包與堆置約有10萬公噸垃圾，要花上4、5年才能燃燒處理完畢。圖／花蓮縣議員胡仁順提供
花蓮縣政府與台泥合作，推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，周一至周六每天進場的垃圾量約是220公噸。圖／民眾提供
花蓮縣政府與台泥合作，推動全台首座利用氣化爐協同水泥窯高溫處理垃圾，周一至周六每天進場的垃圾量約是220公噸。圖／民眾提供

臭味 花蓮 連假

延伸閱讀

花蓮用水泥窯燒垃圾 環保局澄清堆置與去化落差

石綿致癌禁用竹縣仍有1萬3千公噸 環保局將補助清除

台中港空品維護區管制生效 合格率高達9成

焚化廠灰渣、養雞場都要來 彰化這偏鄉好無奈

相關新聞

花蓮議員質疑堆置垃圾飄異味 環保局：春節後加速焚燒

花蓮市垃圾場隨著起風飄出臭味，有議員質疑縣府送台泥焚燒垃圾進度落後。環保局今天回應，因碰上春節連假垃圾量暴增，加上公路局...

設APP、電動樁、太陽能等 基隆12社區獲選優良公寓大廈

基隆市政府為積極推動公寓大廈管理維護，提升居住品質並促進社區健全發展、推動各項新政策，今年「優良公寓大廈評選」有12個社...

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉競爭激烈 除了這2人還有他

民進黨宜蘭縣黨部主委任期將屆滿，5月26日改選，黨內有意參選主委者競爭激烈。縣議員簡松樹昨晚發表參選聲明，議會黨團隨後立...

打造書香城市 共讀基隆24hr秀成果

基隆市政府推動「共讀基隆24hr」政策，打造書香城市，昨頒發認證標章給18家參與的商家，各店家展示推動閱讀成果。青鳥書店...

宜蘭縣議員補選…綠開放參選 藍不提名

宜蘭縣選委會昨天辦理員山鄉縣議員補選參選登記，國民黨縣黨部召開提名小組會議，決定不提名人選；民進黨上周已經決議開放黨員自...

花蓮飛行傘草案 業者盼放寬限制

花蓮縣擬訂定飛行傘自治法規，縣府昨天辦草案說明會。有業者認為部分規定太嚴格，希望放寬限制；教育處近日將彙整業者與相關局處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。