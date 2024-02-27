花蓮用水泥窯燒垃圾 環保局澄清堆置與去化落差

隨著氣溫變化，花蓮美崙居民不時聞到掩埋場惡臭味，民進黨議員胡仁順等到場關切，認為垃圾堆置與去化有落差；環保局澄清因春節連假垃圾增加且蘇花禁21公噸以上大貨車導致。

花蓮縣政府以「促進民間參與公共建設法」與台灣水泥公司合作，在台泥和平廠內興建「再生資源利用中心（含一座氣化爐）」，以水泥旋窯結合氣化爐處理家戶垃圾，於民國112年12月15日正式營運，此後花蓮縣垃圾不需仰賴外縣市，由車輛經由蘇花公路運送至台泥和平廠處理。

日前花蓮市美崙地區民眾反映有惡臭，胡仁順、市民代表歐彥志到花蓮市衛生掩埋場視察，關切臭味防治與垃圾去化進度。

目前場內共堆置7萬8000多公噸垃圾，其中約4萬公噸已綑紮打包，3萬7000多噸散堆的部分是臭味主要來源。清潔隊分隊長林立峰說，清潔隊每天都會用消毒噴藥來減少臭味的逸散，但無法完全消除臭味。

胡仁順表示，看到現場4萬公噸綑紮垃圾因長期曝曬，部分包材已出現老化破損的現象，不久也會有散落、發臭的問題，這都不是靠清潔隊噴藥消毒能夠處理的，要求縣府正視，積極處理。

花蓮縣環保局副局長饒慶隆今天接受媒體聯訪表示，台泥水泥旋窯結合氣化爐自去年12月15日正式營運以後，除週日以外，每天進場垃圾量約220公噸；今年1、2月因春節連假及國家清潔週導致垃圾量增加，讓花蓮市平時每天約產生60公噸增加到80公噸的垃圾。

加上交通部公路局遇到連假實施禁止21公噸以上大貨車通行蘇花公路路段，導致進場量受到影響，估計3月以後就會正常運送去化；且台泥和平場設有貯坑，可貯存5000公噸垃圾，未來在連假期間可緩解花蓮市掩埋場堆置問題。

饒慶隆說，目前花蓮市、吉安鄉、富里鄉的垃圾打包與堆置共約10萬多公噸，依據台泥處理上限，每天處理新增垃圾的餘量，再處理打包與堆置的垃圾，大約要4、5年才能去化。

環保局指出，台泥再生資源利用中心雖然可以協助解決花蓮縣家戶垃圾去化問題，但垃圾問題還是需要從源頭開始減量，希望民眾做好垃圾減量及資源回收分類，共同維持花蓮的好環境。