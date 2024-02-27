快訊

澎湖花200萬設計彩繪牆…竟出自大陸免費圖庫 議員氣炸：看完笑死人

Karina男友李宰旭是誰？「玄彬接班人」出道5年成韓劇黑馬 老成臉但真實性格很反差

巨人軍來台／巨人推強投有誠意！ 戶鄉戰兄弟、菅野對桃猿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉競爭激烈 除了這2人還有他

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭縣黨部主委任期將屆滿，5月26日改選，黨內除了縣議員簡松樹及前議長陳文昌參選，邱嘉進（如圖）也有意投入選戰，競爭激烈。圖／取自邱嘉進臉書
民進黨宜蘭縣黨部主委任期將屆滿，5月26日改選，黨內除了縣議員簡松樹及前議長陳文昌參選，邱嘉進（如圖）也有意投入選戰，競爭激烈。圖／取自邱嘉進臉書

民進黨宜蘭縣黨部主委任期將屆滿，5月26日改選，黨內有意參選主委者競爭激烈。縣議員簡松樹昨晚發表參選聲明，議會黨團隨後立即推舉前議長陳文昌角逐，中央黨部前社運部主任邱嘉進今天表態有意參選，並認為擔任主委的人應全心全職，不該投入2026年公職選舉。

距主委改選還有3個月，有意參選者已紛紛浮上檯面，有鑑於上次主委改選鬧得風風雨雨，致派系分裂，對於這次攸關拿回2026年五合一選舉執政權的新選主委過程，綠營內部不希望重演分裂局面。

邱嘉進表示，參選縣黨部主委的確是個人生涯規畫選項之一，如果多數基層幹部認為他適合，願意承擔責任；擔任主委的人，最好能全心、全職，不應再投入2026年的公職選舉，唯有全力投入輔選，推舉各類優質候選人，才能贏得民心，重新贏回宜蘭人的信任。

他表示，團結全黨上下是首要工作，下屆主委改選不宜因過度競爭而造產生嫌隙，期待是一場和諧的君子之爭。

縣議員簡松樹昨晚發表「超越派系思維，贏回宜蘭」參選聲明，強調自己沒有派系；簡的動作之後，馬上就有縣議會黨團為主的成員與立委陳俊宇等人，傳出推舉擔任過8屆議員、前議長陳文昌參選聲明，陳文昌對此表示，把一切交給上帝。

今天表態的邱嘉進，66年次，近年來主持黨內大型選舉造勢活動，表現可圈可點。他曾經擔任陳金德立委國會助理、蘇澳服務處主任，被視為陳金德的子弟兵。

他當過第17、18屆蘇澳鎮民代表，宜蘭縣黨部執行長，宜蘭肉品市場總經理，第18屆縣議員，民進黨中央黨部組織部副主任、社運部主任，今年賴清德全國競總社會力群執行長，負責籌劃百工百業後援會。

邱嘉進目前有意參選主委人選中，唯一在黨中央有任職經驗的人選，邱表示，此一經驗，可有助於與黨中央溝通，有助於提高黨務效率，整合力量拚2026選戰。

宜蘭 議員

延伸閱讀

民進黨宜蘭縣黨部主委改選 簡松樹、陳文昌表態參選

雲林虎尾、麥寮4月13日補選 藍營人選底定、綠營開放參選

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 民進黨確定不徵召、不提名

民眾黨部距離立法院僅650公尺 綠委酸一日雙辦不願意走

相關新聞

NET事件延燒 林右昌批謝國樑丟所有基隆人的臉

基隆NET事件延燒。曾任基隆市長的內政部長林右昌表示，他一直不想對基隆市爭議做過多發言，現任基隆市長謝國樑所作所為不符合...

花蓮飛行傘草案 業者盼放寬限制

花蓮縣擬訂定飛行傘自治法規，縣府昨天辦草案說明會。有業者認為部分規定太嚴格，希望放寬限制；教育處近日將彙整業者與相關局處...

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉競爭激烈 除了這2人還有他

民進黨宜蘭縣黨部主委任期將屆滿，5月26日改選，黨內有意參選主委者競爭激烈。縣議員簡松樹昨晚發表參選聲明，議會黨團隨後立...

打造書香城市 共讀基隆24hr秀成果

基隆市政府推動「共讀基隆24hr」政策，打造書香城市，昨頒發認證標章給18家參與的商家，各店家展示推動閱讀成果。青鳥書店...

宜蘭縣議員補選…綠開放參選 藍不提名

宜蘭縣選委會昨天辦理員山鄉縣議員補選參選登記，國民黨縣黨部召開提名小組會議，決定不提名人選；民進黨上周已經決議開放黨員自...

林右昌幕僚深夜貼文：謝國樑捅出大簍子是這原因

基隆市政府與NET爭議延燒不斷，昨天NET再登報紙頭版「道歉」廣告再生波，引各方解讀，內政部長、前基隆市長林右昌的前發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。