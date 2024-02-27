民進黨宜蘭縣黨部主委選舉競爭激烈 除了這2人還有他

民進黨宜蘭縣黨部主委任期將屆滿，5月26日改選，黨內有意參選主委者競爭激烈。縣議員簡松樹昨晚發表參選聲明，議會黨團隨後立即推舉前議長陳文昌角逐，中央黨部前社運部主任邱嘉進今天表態有意參選，並認為擔任主委的人應全心全職，不該投入2026年公職選舉。

距主委改選還有3個月，有意參選者已紛紛浮上檯面，有鑑於上次主委改選鬧得風風雨雨，致派系分裂，對於這次攸關拿回2026年五合一選舉執政權的新選主委過程，綠營內部不希望重演分裂局面。

邱嘉進表示，參選縣黨部主委的確是個人生涯規畫選項之一，如果多數基層幹部認為他適合，願意承擔責任；擔任主委的人，最好能全心、全職，不應再投入2026年的公職選舉，唯有全力投入輔選，推舉各類優質候選人，才能贏得民心，重新贏回宜蘭人的信任。

他表示，團結全黨上下是首要工作，下屆主委改選不宜因過度競爭而造產生嫌隙，期待是一場和諧的君子之爭。

縣議員簡松樹昨晚發表「超越派系思維，贏回宜蘭」參選聲明，強調自己沒有派系；簡的動作之後，馬上就有縣議會黨團為主的成員與立委陳俊宇等人，傳出推舉擔任過8屆議員、前議長陳文昌參選聲明，陳文昌對此表示，把一切交給上帝。

今天表態的邱嘉進，66年次，近年來主持黨內大型選舉造勢活動，表現可圈可點。他曾經擔任陳金德立委國會助理、蘇澳服務處主任，被視為陳金德的子弟兵。

他當過第17、18屆蘇澳鎮民代表，宜蘭縣黨部執行長，宜蘭肉品市場總經理，第18屆縣議員，民進黨中央黨部組織部副主任、社運部主任，今年賴清德全國競總社會力群執行長，負責籌劃百工百業後援會。

邱嘉進目前有意參選主委人選中，唯一在黨中央有任職經驗的人選，邱表示，此一經驗，可有助於與黨中央溝通，有助於提高黨務效率，整合力量拚2026選戰。