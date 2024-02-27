NET事件延燒 林右昌批謝國樑丟所有基隆人的臉

基隆NET事件延燒。曾任基隆市長的內政部長林右昌表示，他一直不想對基隆市爭議做過多發言，現任基隆市長謝國樑所作所為不符合社會期待，丟的是所有基隆人的臉，還一直鬼扯在他的任內沒有進行產權登記。

林右昌表示，其實將法律、契約找出來便可得知，什麼時候要進行產權移轉？是在期約屆滿後，也就是營運廠商與市府約屆滿後，必須依約來做產權轉移，包括租賃的土地、建物，或是興建與增建的建物。

林右昌表示，他任內的廠商都在合法經營期限內，合約沒有屆滿，再者，依照他們5年加3年加2年的契約設計，業者其實後續還有2年優先預約權，不管依照法律還是原合約，在他擔任基隆市長的任內本來就不需要產權移轉。

林右昌表示，謝國樑現在要用一個大家認為不合理，程序不正義的手段與原契約解除合約，所以才造成產權登記的問題，謝市府、謝國樑如果去年就決定不跟原廠商續約，其實有一年以時間來進行產權移轉，不需要等到公告後，還把標案標出去給新廠商，導致產權爭議，這是大家覺得最有問題的地方。

林右昌籲，依照法律、契約，都不需要在他任內移轉，謝國樑別扭曲焦點，社會上比較希望知道2月1號晚上為什麼去夜闖？雖然謝國樑不在現場，不過謝國樑親自主持過應變會議跟沙盤推演，也親自指示警察行政配合，謝國樑應該跟大家說明。