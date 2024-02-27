林右昌幕僚深夜貼文：謝國樑捅出大婁子是這原因

基隆市政府與NET爭議延燒不斷，昨天NET再登報紙頭版「道歉」廣告再生波，引各方解讀，內政部長、前基隆市長林右昌的前發言人游本明，今天凌晨在臉書貼文，指依合約，林右昌任內合約進行中，不會進到產權移轉條款，是謝國樑市長把合約終止了，謝市府應該先搞定產權再重新招商，結果謝國樑沒有這麼做，他的人夜闖商場，才捅出大婁子。

游本明說，依合約「營運資產移轉」是發生在「營運屆滿後」，也就是雙方契約終止的時候。林市府期間，東岸商場契約尚未屆滿，當然不需要去踐行在契約終止時需移轉營運資產的條款。

游本明表示，林右昌為了給謝市長留點面子，一直不願那麼直白地戳破，但不知謝市長是聽不懂還是不想懂。

游本明指出，原合約都在基市府手上，為什麼謝國樑跟謝市府連合約都不認真看清楚，卻一直刻意操作説「右昌部長在任內沒有完成產權登記？」這是刻意誤導視聽，因為完成產權登記是執意強行解約的謝國樑的責任。

游本明表示，因為依照原合約內容，「營運屆滿後」這五個字很重要，請大家一定要特別畫重點，營運權歸還政府，民間機構並應將原承租之公共建設擴建、整建部分所有權一併移轉予政府。

她說，在林右昌部長擔任市長任期內，當時民間機構的營運期尚未屆滿，不但正常合法營運中，而且還有一次2年優先議約的權利。所以在他任內當然不需要去踐行在契約終止時需移轉營運資產的條款，這是契約終止時，也就是現在謝國樑不再續約時，最後才必須完成的。何況，如果原廠商在契約中止後不依約轉移，原契約中也有處理的條文，完全不必擔心政府權益受損。

游本明請謝市長不要為了掩飾粗暴夜闖商場、為了遮蓋以離譜條件賤價委商，而不斷轉移話題，誤導視聽，卸責亂扯。

基隆市東岸廣場因租約到期重新招商，2月1日起由微風集團接手，但基市府和前得標廠商大日開發的協力廠商主富公司（NET）間產生資產爭議，認為其花近費3億元增建2到4樓部分屬其資產，並未過戶給市府，點交合法性爆發爭議，後來又有一連串藍綠攻防。

基隆市政府市府發言人余治明日前表示，東岸廣場之所以發生爭議，全都是林前市府當年的不當作為，前市長林右昌到目前都不願意公開說明，不禁讓人覺得是心虛。