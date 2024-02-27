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宜蘭縣議員補選…綠開放參選 藍不提名

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭縣選委會昨天辦理員山鄉縣議員補選參選登記，國民黨縣黨部召開提名小組會議，決定不提名人選；民進黨上周已經決議開放黨員自由登記參選，藍萬義表明參選到底，李姿婷昨天在臉書表達退出，民眾黨最遲會在本周三決定要不要提名。

陳俊宇當選立委後，第四選區員山鄉縣議員遺缺，訂於4月13日補選投票，國民黨並不打算徵召或提名，但有人點名員山鄉前鄉民代表謝萬得，建議黨部考慮提名，另也有國民黨員游燦輝領表，黨部昨天上午召開提名小組會議，未改變原來的不提名作法。

據了解，48年次的謝萬得曾擔任三屆鄉民代表，這次有意參加縣議員補選，日前曾洽談尋求民眾黨結盟支持，但民眾黨未允諾與其合作。謝受訪時表示，他今天上午會以無黨籍身分登記參加這次縣議員補選。

國民黨縣黨部代理主委林明昌表示，國民黨這次沒有提名，若黨員以無黨籍身分登記參選，表示尊重，但希望競選時不要掛國民黨黨徽。

至於國民黨籍的員山鄉長張宜樺，他太太黃雯如近來勤跑基層，預計3月1日以無黨籍身分登記參選，被歸納在藍軍陣營獲得支持。

民進黨方面，老將前鄉民代表藍萬義與新生代的李姿婷原本都有意參選，不過卻發生居中協調的鄉民代表會主席許芳明20日突發心肌梗塞過世，縣黨部日前決議不辦徵召提名，開放黨員自由參選。

據了解，前鄉民代表藍萬義決定投入這場選戰，預計29日上午登記，原本有意參選的李姿婷昨天透過臉書表達不會登記參選。

民眾黨目前觀望評估，若民進黨只有1人到縣選委會登記參選，民眾黨傾向不提名，民眾黨最晚在本周三做出決定。

國民黨 民眾黨 議員

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