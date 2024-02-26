民進黨宜蘭縣黨部主委改選 簡松樹、陳文昌表態參選

民進黨宜蘭縣黨部主委將於5月26日改選，距離改選還有3個月，主委之爭已浮上檯面。縣議員簡松樹今晚發表「超越派系思維，贏回宜蘭」參選聲明；隨後黨內也傳出一份資料，由縣議會黨團副總召謝燦輝與立委陳俊宇等人，推舉前議長陳文昌參選縣黨部主委。

2022年五合一大選，民進黨不但未能拿下縣長，也失去多數鄉鎮市長執政權，國民黨在府會完全執政。民進黨歷經慘敗，下屆縣黨部主委攸關2026年五合一大選布局，所以簡與陳的聲明中都展現贏回執政的企圖心。

簡松樹議員強調自己沒有黨派，宣布參選前徵詢過黨內大老意見，今晚發布「超越派系思維，贏回宜蘭」聲明中指出，今年初大選，大家努力打拚守住立委席次，表面看似勝利，卻只守住民進黨基本盤，比起4年前總統大選得票數，我們沒有勝選的喜悅，選民對民進黨仍有深切期盼，只能更加團結努力面對2026挑戰。

他說，黨部需要一位顧大局，超越派系，堅持黨務中立，扮演「桶箍」角色，避免發生偏執決策，並能傾聽各界及黨員意見、健全縣黨部運作的主委人選，在許多黨員前輩及黨公職勸進下，他決定投入主委選舉，守護創黨理念，與大家一起努力贏回2026執政權。

得知簡松樹要參選，目前人在日本旅遊的前議長陳文昌也有動作，晚間傳出一份資料，民進黨議會黨團副總召謝燦輝、立委陳俊宇、議員吳宏謀、林麗、呂惠卿、前議員張秋明、前議員張明華決定推舉黨團總召、前議長陳文昌參選縣黨部主委。

聲明中說，2024總統暨立委選舉，陳文昌擔任競總總協調，綜合各項大小事務溝通，調和鼎鼐，完成各項任務目標，也擔任選戰攻擊手，以豐富選戰經驗抓緊議題。