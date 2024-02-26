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花蓮飛行傘屢傳意外 縣府擬草案防範預計下半年送議會

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣豐濱鄉去年發生民眾玩飛行傘墜落摔死意外，體育署雖頒訂管理辦法，相關罰則仍需地方自治法規配合，縣府舉辦草案說明會。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
花蓮縣豐濱鄉去年發生民眾玩飛行傘墜落摔死意外，體育署雖頒訂管理辦法，相關罰則仍需地方自治法規配合，縣府舉辦草案說明會。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

花蓮縣豐濱鄉去年發生民眾玩飛行傘墜落摔死意外，經查有5家仍未取得經營許可，已勒令停業。體育署雖頒訂管理辦法，相關罰則仍需地方自治法規配合，縣府今天舉辦草案說明會。有業者認為部分規定太嚴格，希望能放寬限制。教育處近日將彙整業者與相關局處建議，預計下半年將草案送入議會。

體育署2022年發布「無動力飛行運動及其經營管理辦法」，縣府教育處因地制宜擬定「花蓮縣無動力飛行運動自治條例」草案，今邀集縣內5家業者、相關局處、場地所屬鄉鎮市公所及體育署諮詢委員等，逐條討論草案內容。

草案內容定義無動力飛行傘運動名詞、用詞，規定場域設置及設施、 進用人員、保險內容、裁罰內容及條件等。有飛行傘業者認為保險、載飛人員證照、受載飛者年齡及申請經營許可的場域應放寬。

業者指出，規定替遊客保險總價到6千萬元，不符合營業經濟效益；建議取消年齡限制；還有人希望縣府能放寬場域用地規定，以及載飛人員證照逾期的相關規範。

縣府教育處表示，中央規範是母法，地方政府只能比照擬定草案，載飛人員證照、受載飛者年齡等涉及保險理賠，需較嚴謹規範。業者保險金額部分，當初有向中央提出下修需求，不過體育署考量安全問題未能調整，縣府會再持續反映意見。

教育處代理處長翁書敏說，近日將彙整並審視業者與相關局處建議，視後續情況召開第2次說明會。由於草案有60天的預告期程，後續還有法規、縣務會議等作業，預估會在下半年議會定期大會中提案審查，若期程能提前，會盡量趕在臨時會提案。

花蓮縣議員楊華美建議，縣府訂定草案應將各局處的分工權責敘明，並增加消防警政通報系統規定，若不幸發生意外狀況可即時處理。

花蓮縣政府近期起草無動力飛行運動自治條例，今天舉辦說明會，與縣內5家業者逐條討論草案內容。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府近期起草無動力飛行運動自治條例，今天舉辦說明會，與縣內5家業者逐條討論草案內容。記者王思慧／攝影

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