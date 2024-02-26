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花蓮美崙溪河堤樹木遮視線 議員籲修剪兼顧狐蝠生態

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市美崙溪河堤邊的樹木過於茂密，阻擋民眾視線，但該處為保育類台灣狐蝠的棲息地，不能隨意砍伐樹木，縣府將比照專業團隊意見辦理。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供
花蓮市美崙溪河堤邊的樹木過於茂密，阻擋民眾視線，但該處為保育類台灣狐蝠的棲息地，不能隨意砍伐樹木，縣府將比照專業團隊意見辦理。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供

花蓮市美崙溪河堤每到清晨或黃昏，有許多居民健走慢跑，其中在河堤邊的樹木過於茂密，阻擋民眾視線，但該處為保育類台灣狐蝠的棲息地，不能隨意砍伐樹木。有議員建議，應適時修剪樹葉，不僅能讓視野開闊，又能兼顧狐蝠的生態，縣府將比照專業團隊意見辦理。

全台狐蝠約有260隻，分布在綠島、龜山島與花蓮，其中在花蓮市就有超過50隻，是本島數量最穩定的地區，在美崙溪畔、北濱公園及瓊崖海棠綠色隧道等處，都是台灣狐蝠穩定出沒區域。

花蓮縣政府畫設美崙溪口為二級海岸保護區，以台灣狐蝠為保育目標，必須守護狐蝠也要保護這邊的樹木，如有影響步道安全的考量下，縣府將依照委託的團隊的專業意見修剪樹木，避免影響到狐蝠的生活環境。

魏嘉賢指出，美崙溪河堤附近的樹木區域，是保育類狐蝠的棲息地，因此在修剪樹木時必須謹慎。過度修剪可能影響到生態平衡，同時也希望民眾在運動之餘，守護狐蝠生態。

生態團隊執行長吳昌鴻表示，在這個範圍裡有600多棵狐蝠棲息的樹，一年四季都可以記錄到狐蝠出沒。狐蝠展翼可達1公尺，如果看到牠時，請民眾不要開閃光燈，或是拍手及喧嘩，希望大家觀賞、認識狐蝠，成為人蝠共存的環境。

魏嘉賢表示，未來會在縣議會持續推動狐蝠的相關保育，也希望中央到地方各級機關都能盡一些力量，讓保育工作向下扎根。

花蓮縣議員魏嘉賢（左二）日前會勘時指出，美崙溪河堤附近的樹木區域，是保育類狐蝠的棲息地，因此在修剪樹木時必須謹慎。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供
花蓮縣議員魏嘉賢（左二）日前會勘時指出，美崙溪河堤附近的樹木區域，是保育類狐蝠的棲息地，因此在修剪樹木時必須謹慎。圖／花蓮縣議員魏嘉賢提供

團隊 花蓮 魏嘉賢

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