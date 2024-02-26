宜蘭員山縣議員補選 國民黨決議不提名也不開放披藍袍

宜蘭縣選委會今天辦理員山鄉縣議員補選參選登記，國民黨縣黨部上午召開提名小組會議，決定不提名人選，也不開放候選人以國民黨名義從事競選活動；至於民進黨上周已決議開放黨員自由登記參選，民眾黨最遲會在本周三決定要不要提名。

陳俊宇當選立委後，第四選區員山鄉縣議員遺缺，訂於4月13日補選投票，國民黨並不打算徵召或提名，但有人點名員山鄉前鄉民代表謝萬得，建議縣黨部考慮提名，黨部在今天上午召開提名小組會議，並未改變原來的不提名作法。

提名小組成員綜合各方意見及媒體報導輿情分析，據了解，過去曾以無黨籍身分參選鄉民代表的謝萬得，這次有意參加縣議員補選，日前曾洽談尋求民眾黨結盟支持，但民眾黨未允諾與其合作。

針對有人建議國民黨縣黨部提名謝萬得參選，提名小組成員今天開會認為，今天縣選委會已經在辦理補選登記了，時間過於緊迫，維持原來不提名，同時有人主張不開放以國民黨的名義從事競選活動。

48年次的謝萬得曾經擔任過三屆鄉民代表，他表示，勤走基層，靠的是服務，他會以無黨籍身分登記參加這次縣議員補選。

至於民進黨方面，老將前鄉民代表藍萬義與新生代的李姿婷都有意參選，堅持不退讓，居中協調的鄉民代表會主席許芳明20日突發心肌梗塞過世，震驚地方，使得兩人都暫停選舉活動。縣黨部執委會上周五開會決定不徵召提名，開放大家自由登記參選。