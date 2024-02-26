花蓮2學堂蓋綠電 用電自產自用

荒野保護協會推動公益綠能計畫，在花蓮富里鄉羅山小學堂、秀林鄉崇德小學堂的屋頂，分別建置10片、15片太陽能板，1年可發1萬多度電。學堂在輔導孩童課業之餘，用電「自產自用」，不但節省學堂經費，用實際作法運用綠電，更讓學生認識再生能源，成為最生活化的綠能教育場所。

中華民國村聲教育協會自2016年於花蓮富里成立羅山學堂後，7年來陸續在花蓮東里、富里、崇德及台東池上成立5所小學堂。從最初的16名孩子，到現在近80名學童，大部分來自單親、隔代教養、經濟弱勢甚至失能的家庭，提供免費的課後輔導及晚餐，並安排自我探索、正向學習活動等。

荒野保護協會與超商公益募款平台合作，募得約60萬元經費於羅山小學堂及崇德小學堂，分別建置3.7KW、5.5KW的「併網儲能防災型太陽能發電自用系統」，以台電公司太陽能年發電量1210小時計算，一年約可發1萬1132度電，相當於種植551棵樹木的二氧化碳吸收量。除了自用，還可在社區停電時，提供基本照明及電力，成為緊急防災避難中心。

兩間學堂的太陽能發電自用系統，分別設置可儲存約8.64度電的鋰鐵電池，當太陽能及儲能電池的電力不足時，再由台電補足，相信學堂的8成電力都是綠電。

村聲教育協會理事長李國盛說，花東地區教育資源嚴重不足，透過公益勸募計畫，讓學堂優先使用低碳綠能，盼未來透過此系統，讓學童與民眾對太陽能有更多認識。