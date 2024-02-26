聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮2學堂蓋綠電 用電自產自用

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
荒野保護協會在花蓮2家小學堂的屋頂建置太陽能板，1年可發1萬多度電。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會在花蓮2家小學堂的屋頂建置太陽能板，1年可發1萬多度電。圖／荒野保護協會提供

荒野保護協會推動公益綠能計畫，在花蓮富里鄉羅山小學堂、秀林鄉崇德小學堂的屋頂，分別建置10片、15片太陽能板，1年可發1萬多度電。學堂在輔導孩童課業之餘，用電「自產自用」，不但節省學堂經費，用實際作法運用綠電，更讓學生認識再生能源，成為最生活化的綠能教育場所。

中華民國村聲教育協會自2016年於花蓮富里成立羅山學堂後，7年來陸續在花蓮東里、富里、崇德及台東池上成立5所小學堂。從最初的16名孩子，到現在近80名學童，大部分來自單親、隔代教養、經濟弱勢甚至失能的家庭，提供免費的課後輔導及晚餐，並安排自我探索、正向學習活動等。

荒野保護協會與超商公益募款平台合作，募得約60萬元經費於羅山小學堂及崇德小學堂，分別建置3.7KW、5.5KW的「併網儲能防災型太陽能發電自用系統」，以台電公司太陽能年發電量1210小時計算，一年約可發1萬1132度電，相當於種植551棵樹木的二氧化碳吸收量。除了自用，還可在社區停電時，提供基本照明及電力，成為緊急防災避難中心。

兩間學堂的太陽能發電自用系統，分別設置可儲存約8.64度電的鋰鐵電池，當太陽能及儲能電池的電力不足時，再由台電補足，相信學堂的8成電力都是綠電。

村聲教育協會理事長李國盛說，花東地區教育資源嚴重不足，透過公益勸募計畫，讓學堂優先使用低碳綠能，盼未來透過此系統，讓學童與民眾對太陽能有更多認識。

小學 花蓮 荒野保護協會

延伸閱讀

只有致詞20分鐘！韓國瑜旋風式訪花蓮 以「神仙老虎狗」勉勵新藍委

花蓮2家小學堂建太陽能板 年發1萬度電成綠能教室

花蓮偏鄉學堂建置太陽能 年少5.5噸碳排等於種551棵樹

指藍營立院新黨團有「火花」 江啟臣：但相信能達成「花蓮共識 」

相關新聞

花蓮2學堂蓋綠電 用電自產自用

荒野保護協會推動公益綠能計畫，在花蓮富里鄉羅山小學堂、秀林鄉崇德小學堂的屋頂，分別建置10片、15片太陽能板，1年可發1...

台東汙水下水道 接管率僅6.83%

台東市水資源回收中心啟用3年，公共汙水下水道家戶接管率僅6.83%。縣府指出，汙水下水道系統第2期工程預計下月中旬動工，...

議員指基市府強制執行是「民怨所在」 律師曝若法院裁定非法：還會罪加一等

「基隆市府2月1日動用警察權闖入NET商場，觸犯了法治的紅線，是讓市民最憤怒的地方！」民進黨基隆市議員張顥瀚受訪時如此表示。律師劉韋廷受訪時說…

「第三人生-學老」必修學分 宜蘭縣府開課超夯報名秒殺

求學與工作之後的第三人生，為讓長者學習如何面對老化，宜蘭縣開辦「學老」課程給社區參加，每次開課報名瞬間「秒殺」額滿，老人...

響應世界母語日 原民會表揚陳松明、李壬癸等20人

全台400位推動原住民語言復振工作者及部落傳統領袖今日齊聚台東，參與「2024世界母語日原住民族語言發展會議」，原民會主...

花蓮寄養家庭媽媽獨自照顧11名孩童 成兒少溫暖避風港

花蓮家扶中心自1984年起，承接花蓮縣政府寄養童服務，在政府、社工及寄養家庭合作下，為受虐兒少提供安全的避風港。其中加入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。