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議員指基市府強制執行是「民怨所在」 律師曝若法院裁定非法：還會罪加一等

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
基隆東岸廣場爭議不斷，持續延燒。（Photo by WikiCommons）
基隆東岸廣場爭議不斷，持續延燒。（Photo by WikiCommons）

基隆市府2月1日動用警察權闖入NET商場，觸犯了法治的紅線，是讓市民最憤怒的地方！」民進黨基隆市議員張顥瀚受訪時如此表示。律師劉韋廷受訪時說，基隆市府所為的是非，需要法院進行認定，如果法院裁定非法，不僅有民事責任，還可能觸犯刑法的強盜罪、侵占罪，且動用公務人員觸法，還會罪加一等。

面對基隆東岸商場的產權爭議，2月1日午夜，基隆市府一級主管、警察局分局長與大批警察，在沒有法院強制執行命令下，撬開門鎖進入「點交」人民財產。資深媒體人黃智賢於臉書指出，從來沒有一個縣市政府，會在與廠商的商業與合約糾紛中，在法院判決之前，用行政權力如此粗暴地對付廠商，「民事糾紛竟然可以動用警察權？」她說。

市民原本很歡迎微風

張顥瀚受訪時也表示，東岸商場最大的爭議其實就是「動用大批警力強制主富點交」，謝國樑上任進行招商，1月16日宣布微風進駐，其實許多人樂觀其成，但因為政府跟大日、主富喬不攏，爆發了凌晨破門事件，讓市民更憤怒。

他說，警察是公權力的重要代表，市府動用行政權越過司法，而且基隆市府不選白天，反而選凌晨12點破門闖入，引爆爭議，更觸犯了法治的紅線，才是使市民最憤怒的地方，也導致輿論一邊倒。

基府應公布契約內容

張顥瀚表示，目前基隆市議會不分黨團都希望基隆市府能公布與微風的契約內容，包括將固定權利金、變動權利金等資訊公開給市民，畢竟現在基隆市政府發言內容不一，不僅民意代表無法接受，市民也是霧裡看花。

「可以理解簽訂契約都會有保密條款，所以不是要求要基隆市府公布完整契約，但簽約時間、簽約金、投資金額、未來營運計畫或商場投資等資訊，都應該公諸於世，」張顥瀚強調，只有市府提供完整的資訊，才能判斷微風進駐東岸市場對整體市民的利益，至於2到4樓產權問題已經進入司法程序，就交由司法評斷。

動用警察罪加一等

劉韋廷指出，基隆市政府主要是以「自治機關」的名義來發布行政命令，因為基隆市政府主張其為該建築物一樓的所有權人，更以這個名義來關閉商場，或是單方面認為NET違反合約到期的規定，所以要求收回建築物。

他說，當然NET也有自己的主張，在雙方說法不一的時候，就會到法院進行訴訟，不過基隆市政府擅自做了這件事情，就需要經過法院，檢視基隆市府舉止的對錯。

如果基隆市府最後被法院是錯誤的話，基隆市政府不僅要負擔NET營業上的損失，甚至有法律上的刑事責任，如毀損罪、強盜罪、侵占罪等，且使用公務人員犯罪，還會加重其刑1/2，還可能對微風有違約的問題，也要連帶承擔損失。

【更多精采內容，詳見

NET 侵占 基隆 微風 謝國樑 警察

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