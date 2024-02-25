「第三人生-學老」必修學分 宜蘭縣府開課超夯報名秒殺

求學與工作之後的第三人生，為讓長者學習如何面對老化，宜蘭縣開辦「學老」課程給社區參加，每次開課報名瞬間「秒殺」額滿，老人家輕鬆動手DIY、中午12道菜的蔬食自助餐吃飽飽、下午走訪觀光工廠，身心舒暢。4月底前課程都滿了，5月新學期開課，敬請期待。

縣政府每學年開50個梯次，每梯次讓2個社區發展協會報名參加，主要是帶著亞健康長者走出戶外。由於設計課程內容輕鬆有趣，不枯燥，每次公告開放報名很快額滿，手腳太慢就搶不到。

縣府社會處表示，這學期與仁愛之家合作持續到4月底，安排「第三人生-學老」規劃3大主題，學習了解失智、認識癌症、提防詐騙；隨著年齡增長，面對另一半老化先離去，如何調適身心，重新檢視幸福，更珍愛自己。

社會處長林蒼蔡表示，依照衛福部委託失智症協會所做調查，65歲以上長者每12人中就有1位失智症，隨著年齡增長速度更快，80歲以上長者每5人中會有1位是失智症者，並非沒有辦法去預防，有臨床實驗證實如果多一點社會參與，降低40%以上罹患失智，這部分可以提早預防。

此外，課程也安排了解癌症認識癌症，其實癌症不可怕，認識之後如何從生活中做防範；再者，近年來讓人很擔心詐騙集團，很多長者一輩子的積蓄就是因為詐騙集團的猖獗，全被騙光，預防自救很重要。

林蒼蔡說，希望每位長者都能知道幸福是什麼？有人照顧最幸福，但未來的老伴一定會有一個人先離開，如果沒人照顧呢？如何去調適身體跟心情，讓幸福持續。

他說，縣府安排高齡生活大學3.0，提供長者靈性成長課程及專業知識外，最重要是希望緩解每位長者面對老化的焦躁不安心情，透過課程帶給長者自信力、滿足感、長知識，在地安老。

根據參加活動的新東里長包惠芳表示，長者統一搭車到仁愛之家，上午認識香草及學按摩，中午有12道蔬食自助餐，超好吃；下午帶去知名的觀光工廠橘之鄉喝熱金棗茶暖身、遊客密度最高的亞典蛋糕喝咖啡、買年輪蛋糕，最後到「抹茶湖」之稱望龍埤逛逛，身心舒暢，鼓勵大家走出來。