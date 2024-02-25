快訊

2026年卸任台中市長！盧秀燕被議員拱選國民黨主席 僅回答「二字」

作家H婚禮她受邀坐主桌 陳沂曝對陳珮甄的真實印象

「第三人生-學老」必修學分 宜蘭縣府開課超夯報名秒殺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭高齡生活大學3.0「學老」的活絡筋肌課程。圖／縣府提供
宜蘭高齡生活大學3.0「學老」的活絡筋肌課程。圖／縣府提供

求學與工作之後的第三人生，為讓長者學習如何面對老化宜蘭縣開辦「學老」課程給社區參加，每次開課報名瞬間「秒殺」額滿，老人家輕鬆動手DIY、中午12道菜的蔬食自助餐吃飽飽、下午走訪觀光工廠，身心舒暢。4月底前課程都滿了，5月新學期開課，敬請期待。

縣政府每學年開50個梯次，每梯次讓2個社區發展協會報名參加，主要是帶著亞健康長者走出戶外。由於設計課程內容輕鬆有趣，不枯燥，每次公告開放報名很快額滿，手腳太慢就搶不到。

縣府社會處表示，這學期與仁愛之家合作持續到4月底，安排「第三人生-學老」規劃3大主題，學習了解失智、認識癌症、提防詐騙；隨著年齡增長，面對另一半老化先離去，如何調適身心，重新檢視幸福，更珍愛自己。

社會處長林蒼蔡表示，依照衛福部委託失智症協會所做調查，65歲以上長者每12人中就有1位失智症，隨著年齡增長速度更快，80歲以上長者每5人中會有1位是失智症者，並非沒有辦法去預防，有臨床實驗證實如果多一點社會參與，降低40%以上罹患失智，這部分可以提早預防。

此外，課程也安排了解癌症認識癌症，其實癌症不可怕，認識之後如何從生活中做防範；再者，近年來讓人很擔心詐騙集團，很多長者一輩子的積蓄就是因為詐騙集團的猖獗，全被騙光，預防自救很重要。

林蒼蔡說，希望每位長者都能知道幸福是什麼？有人照顧最幸福，但未來的老伴一定會有一個人先離開，如果沒人照顧呢？如何去調適身體跟心情，讓幸福持續。

他說，縣府安排高齡生活大學3.0，提供長者靈性成長課程及專業知識外，最重要是希望緩解每位長者面對老化的焦躁不安心情，透過課程帶給長者自信力、滿足感、長知識，在地安老。

根據參加活動的新東里長包惠芳表示，長者統一搭車到仁愛之家，上午認識香草及學按摩，中午有12道蔬食自助餐，超好吃；下午帶去知名的觀光工廠橘之鄉喝熱金棗茶暖身、遊客密度最高的亞典蛋糕喝咖啡、買年輪蛋糕，最後到「抹茶湖」之稱望龍埤逛逛，身心舒暢，鼓勵大家走出來。

縣府社會處目前正在籌辦新學期的課程，可能在4月間公告上網報名，課程從5月持續到今年底。

「學老」課程的苔球手作DIY。圖／縣府提供
「學老」課程的苔球手作DIY。圖／縣府提供
宜蘭高齡生活大學3.0「學老」的三大主軸，了解失智、認識癌症及預防老年人詐騙，學習快樂在地老化。圖／縣府提供
宜蘭高齡生活大學3.0「學老」的三大主軸，了解失智、認識癌症及預防老年人詐騙，學習快樂在地老化。圖／縣府提供
學習穴位按摩，長者身心靈更健康。圖／縣府提供
學習穴位按摩，長者身心靈更健康。圖／縣府提供
宜蘭高齡生活大學3.0「學老」的三大主軸，了解失智、認識癌症及預防老年人詐騙，學習快樂在地老化。圖／縣府提供
宜蘭高齡生活大學3.0「學老」的三大主軸，了解失智、認識癌症及預防老年人詐騙，學習快樂在地老化。圖／縣府提供
宜蘭高齡生活大學3.0，學習快樂在地老化。圖／縣府提供
宜蘭高齡生活大學3.0，學習快樂在地老化。圖／縣府提供

失智症 宜蘭 老化 衛福部

延伸閱讀

失智症也有假的？ 精神科醫師說明常被誤解的「假性失智症」5大特徵

失智症也有假的？ 精神科醫師說明常被誤解的5大特徵

三高失控易造成血管性失智症！預防及延緩失智，日常必做3件事

相關新聞

花蓮2家小學堂建太陽能板 年發1萬度電成綠能教室

荒野保護協會推動公益綠能計畫，在花蓮富里鄉羅山小學堂、秀林鄉崇德小學堂的屋頂，分別建置10片、15片太陽能板，1年可發1...

台東觀光人口破870萬 汙水下水道接管率僅6.83％

汙水處理系統象徵一個城市的進步，台東全縣去年觀光人次破870萬、實際居住人口21萬，台東市水資源回收中心啟用3年，公共汙...

花蓮寄養家庭媽媽獨自照顧11名孩童 成兒少溫暖避風港

花蓮家扶中心自1984年起，承接花蓮縣政府寄養童服務，在政府、社工及寄養家庭合作下，為受虐兒少提供安全的避風港。其中加入...

漁工新春聯誼摸彩品被搬光 南方澳人權鬥士她被控小偷

宜蘭南方澳是3大漁港之一，外籍漁工新春聯誼日前募得1小貨車的摸彩品放漁會倉庫，未料前一天竟被搬光，矛頭指向外籍漁工人權鬥...

基隆學校餐費3月1日再加碼 絞肉少用 多供肉排、肉塊

基隆市學校午餐自治條例去年11月底經市議會三讀通過，基市府教育處今天表示，已向議會提出學校午餐實務執行專案報案，國中小學...

宜蘭芃芃溫泉三不管 盼遊客自律

宜蘭大同鄉台7線附近的芃芃野溪溫泉是知名的祕境，不少遊客慕名前往享受大自然中泡湯，也有人將車開進灘地，在河床野炊，引發部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。