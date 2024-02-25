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花蓮2家小學堂建太陽能板 年發1萬度電成綠能教室

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
荒野保護協會推動公益綠能計畫，在花蓮富里鄉羅山小學堂、秀林鄉崇德小學堂的屋頂，分別建置10片、15片太陽能板。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會推動公益綠能計畫，在花蓮富里鄉羅山小學堂、秀林鄉崇德小學堂的屋頂，分別建置10片、15片太陽能板。圖／荒野保護協會提供

荒野保護協會推動公益綠能計畫，在花蓮富里鄉羅山小學堂、秀林鄉崇德小學堂的屋頂，分別建置10片、15片太陽能板，1年可發1萬多度電。學堂在輔導孩童課業之餘，用電「自產自用」，不但節省學堂經費，用實際作法運用綠電，更讓學生認識再生能源，成為最生活化的綠能教育場所。

中華民國村聲教育協會自2016年於花蓮富里成立羅山學堂後，7年來陸續在花蓮東里、富里、崇德及台東池上成立5所小學堂。從最初的16名孩子，到現在近80名學童，大部分來自單親、隔代教養、經濟弱勢甚至失能的家庭，提供免費的課後輔導及晚餐，並安排自我探索、正向學習活動等。

荒野保護協會與超商公益募款平台合作，集結全台民眾小額愛心捐款，規畫「公益型公民電廠設置示範計畫」，將募款資源以建置綠能發電系統的方式，捐贈給社福團體，發揮綠能推廣與照顧偏鄉地區公益精神。

在公益勸募約60萬元經費支持之下，於羅山小學堂及崇德小學堂，分別建置3.7KW、5.5KW的「併網儲能防災型太陽能發電自用系統」，透過發電自用減輕學堂用電負擔，未來有機會擴展至其他地方公益團體。

協會指出，經過蒐集研究資料，以台電公司太陽能年發電量1210小時計算，一年約可發1萬1132度電，相當於種植551棵樹木的二氧化碳吸收量。學堂的儲能系統除了自用，還可在社區停電時，提供基本照明及電力，成為緊急防災避難中心。

兩間學堂的太陽能發電自用系統，分別設置可儲存約8.64度電的鋰鐵電池，白天太陽能所發的電優先供學堂場域使用，並將多餘的電力儲存在電池，日落後開始使用儲能電池的電；當太陽能及儲能電池的電力不足時，再由台電補足，相信學堂的8成電力都是綠電。

村聲教育協會理事長李國盛說，花東地區教育資源嚴重不足，加上許多家庭生活條件欠缺，使得孩子沒辦法獲得基本的家庭陪伴與生活照顧，感謝公益勸募計畫，獲得太陽能系統建置，讓學堂優先使用低碳綠能，期待未來透過此系統，讓學童與民眾對太陽有更多認識。

荒野保護協會在公益勸募約60萬元經費支持之下，於羅山小學堂及崇德小學堂建置太陽能系統，透過發電自用減輕學堂用電負擔，今天舉行揭牌儀式。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會在公益勸募約60萬元經費支持之下，於羅山小學堂及崇德小學堂建置太陽能系統，透過發電自用減輕學堂用電負擔，今天舉行揭牌儀式。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會在花蓮2家小學堂的屋頂建置太陽能板，1年可發1萬多度電。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會在花蓮2家小學堂的屋頂建置太陽能板，1年可發1萬多度電。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會在花蓮2家小學堂的屋頂建置太陽能板，1年可發1萬多度電，相當於種植551棵樹木的二氧化碳吸收量。圖／荒野保護協會提供
荒野保護協會在花蓮2家小學堂的屋頂建置太陽能板，1年可發1萬多度電，相當於種植551棵樹木的二氧化碳吸收量。圖／荒野保護協會提供

花蓮 荒野保護協會

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