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台東觀光人口破870萬 汙水下水道接管率僅6.83％

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東市水資源回收中心啟用3年，截至去年底為止，台東市汙水下水道系統接管戶數僅1428戶。記者徐白櫻／攝影
台東市水資源回收中心啟用3年，截至去年底為止，台東市汙水下水道系統接管戶數僅1428戶。記者徐白櫻／攝影

汙水處理系統象徵一個城市的進步，台東全縣去年觀光人次破870萬、實際居住人口21萬，台東市水資源回收中心啟用3年，公共汙水下水道家戶接管率僅達6.83％，進度緩慢。縣府指出，汙水下水道系統第二期工程預計3月中旬動工，完成後接管率提升至28％。

台東逾半數人口集中居住在台東市，總戶數4萬1233戶。台東市汙水下水道系統分三期建設，第一期工程涵蓋台東水資源中心，2021年2月啟用，設置管理中心、滯洪池、進流抽水站、初沉池、生物處理池、消毒放流及汙泥處理等項設施，每日可處理4千立方公尺汙水，汙水管線約2萬公尺。

截至去年底為止，台東市系統接管戶數僅1428戶，知本風景特定區系統接管戶數2033戶。縣長饒慶鈴指出，台東市汙水下水道系統第二期工程下月動工，將配合全民運動館、台東總圖、停五停車場等重大的公共工程同步進行，同時啟動可節省2千萬經費。

建設處解釋，第二期建設計畫分4個標案，預計明年年底前全數發包，第一標3月中旬開工、第二標預計12月開工。今年先進行桂林北路、中華路一段、二段及南京路等區域，明年再擴及杭州街、博愛路、更生路、中華路一段、中正路等區域，施工不便請縣民體諒。

汙水下水道工程主要計畫範圍位於台東市都市計畫區，面積約1065公頃，2024年至2026年底前，預計可新增接管戶5360戶，全縣達8821戶，接管率提升至28％。

台東市水資源回收中心啟用3年，截至去年底為止，台東市汙水下水道系統接管戶數僅1428戶。記者徐白櫻／攝影
台東市水資源回收中心啟用3年，截至去年底為止，台東市汙水下水道系統接管戶數僅1428戶。記者徐白櫻／攝影

台東 水資源 都市計畫

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