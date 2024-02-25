花蓮寄養家庭媽媽獨自照顧11名孩童 成兒少溫暖避風港

花蓮家扶中心自1984年起，承接花蓮縣政府寄養童服務，在政府、社工及寄養家庭合作下，為受虐兒少提供安全的避風港。其中加入寄養家庭30餘年的王媽媽表示，雖然丈夫過世，不過自己喜歡小孩，一路以來獨自照顧11名寄養童，看到孩子們吃飯的模樣很有成就感，如今也跟長大的孩子保持聯繫。

花蓮家扶指出，今年包含3名新戶寄養家庭，共有50戶寄養家庭通過專業訓練及縣府審核，承接55名寄養兒少的照顧服務，為感謝寄養家庭一路的辛勞，今天舉辦寄養家庭授證典禮暨新春餐會，並授予共50份寄養家庭聘書，同時有2戶寄養家庭屆齡退休。

資深寄養媽媽王通妹回憶，當時自己3個孩子最大才讀國中，再加上4個寄養孩子，很多人都好奇怎麼撐下去，自己一直都無怨無悔的付出；最喜歡孩子們陸續在餐桌大口享用美食的時刻，感到很幸福。

寄養兒少皓皓從2歲到18歲都在王媽媽家裡度過，他說，還記得那時發高燒病了4、5天，是通妹媽媽不眠不休地照顧，就連上大學離家，還會擔心生活費夠不夠用。如果沒有這群家人，不知道自己會在哪裡、怎麼生活，一直都很感謝寄養的家人們，現在彼此聯繫、維持情誼。

王媽媽的女兒則說，爸爸當年突然過世，如果不是因為媽媽加入寄養家庭，可能沒有辦法在家照顧孩子，即使是單親家庭，不過家裡一直都很熱鬧，很感謝成長路上有這麼多兄弟姐妹。