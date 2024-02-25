漁工新春聯誼摸彩品被搬光 南方澳人權鬥士她被控小偷

宜蘭南方澳是3大漁港之一，外籍漁工新春聯誼日前募得1小貨車的摸彩品放漁會倉庫，未料前一天竟被搬光，矛頭指向外籍漁工人權鬥士的李麗華要漁工去搬，讓募集摸彩品的南方澳文化產業協會常務理事人吳小枚氣得貼文並報案，李麗華則說造成雙方誤會的責任是漁會。

李麗華與吳小枚曾為爭取外籍漁工權益共同努力，兩人在地方上都小有名氣，這次卻為了聯誼會摸彩品失竊，鬧得風風雨雨，還告上警局。

李麗華2013 年推動成立全台第一個外籍漁工「宜蘭縣漁工職業工會」；2015年，揭發印尼漁工被虐致死真相；2017 年，美國在台協會因她對漁工付出，推薦她獲頒美國務院「打擊人口販運英雄獎」，被稱為「漁工媽祖婆」。

吳小枚從外地嫁到宜蘭，在蘇澳鎮經營春陽號書房，以漁港文化為主的獨立書店，總統蔡英文曾去參訪過書店；吳深入地方，出書以文字敘述漁村事物，關心外籍漁民權益。

南方澳三腳虎漁船船員聯誼會2月18日辦新春聯歡演唱會，根據吳小枚臉書陳述這件 「鳥事」，原本是印尼漁工主辦，兩個多月前她受託幫忙借場地，自己太雞婆，從借場地幫忙到與公部門公文往來及協助募集物資。

她說，上百件全新冬衣外套、數十包白米、數十串衛生紙、數箱養生豆奶、食用油及洗衣粉等，足足裝滿一台小貨卡的量，存放在向漁會借的小倉庫，漁工們對此非常期待，尤其上百件品質頗佳的全新冬衣。

吳表示，活動前一天當漁工朋友要去搬物資時，卻發現堆滿半間倉庫、價值不少摸彩品竟「憑空消失」，讓人震驚傻眼，請漁會幫忙調監視器，發現2月11日下午有批人打開倉庫「處份」掉了，漁民說是李麗華要他們去搬，同時出示手機對話。

被指偷走摸彩物資的李麗華不滿被控偷竊，她表示，物資原本都是民眾捐的，存放在倉庫就屬於工會所有，是誰授權放進去？她沒偷沒拿，無論怎樣都沒有偷竊和歸還的問題；物資已經被漁工分完了，要怎麼歸還？漁會沒有事先告知才會釀成誤會。

據了解，該倉庫是漁會與宜蘭縣漁工職業工會簽約擺放外籍船員冬衣儲藏室，雙方合約到期，但鑰匙還在工會手上。