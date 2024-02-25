基隆學校餐費3月1日再加碼 絞肉少用 多供肉排、肉塊

基隆市學校午餐自治條例去年11月底經市議會三讀通過，基市府教育處今天表示，已向議會提出學校午餐實務執行專案報案，國中小學午餐的費用，從3月1日起再加碼補助10元，藉以改善食材品質，並會更加落實把關作業，提升學生用餐品質。

基隆市武崙、深美國小去年5月和10月間分傳多名學生身體不適，疑似學校午餐不潔引起。衛生局事後依據兩校檢體送驗等調查資料，雖認為無法判定發生食物中毒事件，但市長謝國樑認為學生食品安全不容忽視，指示訂定自治條例加強規範。

基隆市議會去年11月27日三讀通過「基隆市學校午餐自治條例」，明訂供應商供應食材或餐食等不符合規定，視情節輕重處1萬元以上、10萬元以下罰鍰。市府也制定標準作業流程，要求各學校能妥善管理食材，降低食安風險。

教育處代理處長楊桂杰表示，市府已規畫學校午餐自治條條相關子法草案，並制定具體規範及標準作業流程（SOP），廚房烹煮食材須徹底煮熟，避免生熟食交叉汙染或人員行為汙染是關鍵。同時積極爭取增加營養師編制，增聘營養師提供專業知能，協助學校午餐運作。

基隆市長謝國樑先前宣布加碼補助學校午餐食材費用，提升學生用餐品質。教育處公布自3月1日起實施，每名學生食材費用增加10元，意即有設廚房學校餐費從60元提高到70元，團膳則從70元提高到80元，今年預算增加約2100萬元。

教育處副處長徐嬿立說，學校午餐加碼補助後，將要求雞、豬肉食材以CAS標章驗收，並降低絞肉使用頻率，提升肉排、肉塊、雞腿、雞排次數。飲品以保久乳、豆漿、百分百果蔬汁輪替，且保久乳為必要輪替品項，提升學生營養與食材安全衛生。