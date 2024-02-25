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宜蘭芃芃溫泉三不管 盼遊客自律

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
芃芃溫泉也叫梵梵溫泉，溪床上有不少溫泉露頭，吸引遊客泡湯。記者陳敬丰／攝影
芃芃溫泉也叫梵梵溫泉，溪床上有不少溫泉露頭，吸引遊客泡湯。記者陳敬丰／攝影

宜蘭大同鄉台7線附近的芃芃野溪溫泉是知名的祕境，不少遊客慕名前往享受大自然中泡湯，也有人將車開進灘地，在河床野炊，引發部分疑慮；去年底居民曾封路表達不滿，部落原擬開部落會議討論是否增設柵欄，但地方意見不一，只能維持現狀，盼遊客自律。

芃芃溫泉也叫梵梵溫泉，目前溫泉聯外道路只能步行進入，但車輛仍可從另一條山徑駛入，即使平日也有不少人從山路開進溪床旁的灘地，甚至深入溪床，也有人在溪床上搭帳篷、野炊。

去年11月，居民不滿車隊屢屢開季溪床破壞生態、留下垃圾，一度封路抗議，當時英士部落打算開部落會議討論。英士村長呂紹維證實，由於地方意見難以統一，部落會議後來不了了之，地方僅搭了一座帆布告示，希望遊客不要傷害環境、亂丟垃圾。

呂紹維說，遊客開車闖入野溪、丟棄垃圾等行為，確實讓部分居民不滿，他們也得額外花時間去撿拾垃圾、維持環境；另一方面，遊客也帶動部分產業，如露營區、環境導覽乃至商品販售等等，因此地方一直沒有共識，目前只能維持現狀，盼遊客更加自律。

地方人士表示，芃芃溪是野溪，不屬於縣府或河川局管轄，理論上是土地持有機關管理，容易形成三不管地帶，現有法規也無法可罰開車進入溪床等行為。若要正視野溪遊憩行為，中央、地方各機關須通力合作，也得有共識，才能建立有效的管理機制。

溫泉 露營區

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