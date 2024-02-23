東岸商場基市府澄清回饋金 林右昌前發言人：移花接木
基隆市政府發言人余治明今天透過臉書直播，針對合約內容的輿情費及變動權利金澄清，20年共2000萬元，遭有心人士斷章取義是謝市長的小金庫，他秀出林右昌與謝國樑任內的經手東岸商場的契約，內容一模一樣。前市府發言人游本明今晚回應表示，謝市府再次鬼扯，刻意移花接木，一再用錯誤訊息企圖扭曲事實，閃避自己不當作為。
余治明說，這筆費用在契約中的正式名稱為「提升服務品質經費」，是1年100萬元，20年共2000萬元，且經費是進入市府的指定帳戶，絕非私人金融帳號。余強調，過去用於硬體設備及議員、里長的建議設施。
余治明表示，早在105年林右昌的東岸契約中就已納入這筆經費，契約裡面提到「為因應委託營運期間之輿情反映、科技發展、政府政策及其他提升服務品質措施，編列300萬元以上之經費」，就是有心人在斷章取義，結果林右昌早就編了這筆經費，難道民進黨還要說這筆費用是林右昌的小金庫嗎？
游本明今晚表示，謝市府再次鬼扯，請謝市府勿刻意移花接木，一再用錯誤訊息企圖扭曲事實，閃避自己不當作為。
游本明說，在林右昌任內時，公益回饋金是廠商在評選時自己加碼提出的承諾，得標之後納入合約中，並非林市府的招標要求。而且其使用，是廠商自己做公益，而非提供給市府運用。這跟謝市府在招標內容，主動要求廠商編列媒體輿論費用給謝市府使用，完全不同。
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