快訊

北市工地地基下陷！4車險「被吃掉」現場警戒中 空拍畫面曝光

集體食物中毒！竹縣國小逾百名學童身體不適 衛生局到校抽檢

東岸商場基市府澄清回饋金 林右昌前發言人：移花接木

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆前市府發言人游本明今晚回應表示，謝市府再次鬼扯，刻意移花接木，一再用錯誤訊息企圖扭曲事實，閃避自己不當作為。圖／游本明提供
基隆前市府發言人游本明今晚回應表示，謝市府再次鬼扯，刻意移花接木，一再用錯誤訊息企圖扭曲事實，閃避自己不當作為。圖／游本明提供

基隆市政府發言人余治明今天透過臉書直播，針對合約內容的輿情費及變動權利金澄清，20年共2000萬元，遭有心人士斷章取義是謝市長的小金庫，他秀出林右昌謝國樑任內的經手東岸商場的契約，內容一模一樣。前市府發言人游本明今晚回應表示，謝市府再次鬼扯，刻意移花接木，一再用錯誤訊息企圖扭曲事實，閃避自己不當作為。

余治明說，這筆費用在契約中的正式名稱為「提升服務品質經費」，是1年100萬元，20年共2000萬元，且經費是進入市府的指定帳戶，絕非私人金融帳號。余強調，過去用於硬體設備及議員、里長的建議設施。

余治明表示，早在105年林右昌的東岸契約中就已納入這筆經費，契約裡面提到「為因應委託營運期間之輿情反映、科技發展、政府政策及其他提升服務品質措施，編列300萬元以上之經費」，就是有心人在斷章取義，結果林右昌早就編了這筆經費，難道民進黨還要說這筆費用是林右昌的小金庫嗎？

游本明今晚表示，謝市府再次鬼扯，請謝市府勿刻意移花接木，一再用錯誤訊息企圖扭曲事實，閃避自己不當作為。

游本明說，在林右昌任內時，公益回饋金是廠商在評選時自己加碼提出的承諾，得標之後納入合約中，並非林市府的招標要求。而且其使用，是廠商自己做公益，而非提供給市府運用。這跟謝市府在招標內容，主動要求廠商編列媒體輿論費用給謝市府使用，完全不同。

基隆市政府發言人余治明今天透過臉書直播，針對合約內容的輿情費及變動權利金澄清。圖／基隆市政府提供
基隆市政府發言人余治明今天透過臉書直播，針對合約內容的輿情費及變動權利金澄清。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌 謝國樑

延伸閱讀

東岸商場20年2千萬元非小金庫 基市府闢謠：林右昌已編列

謝國樑揚言告林右昌 前市府發言人：荒謬

影／謝國樑要林右昌吸毒說道歉 林前發言人酸「畫錯重點」

影／被指嗑藥拉K 謝國樑要求林右昌24小時內親自道歉

相關新聞

東岸商場基市府澄清回饋金 林右昌前發言人：移花接木

基隆市政府發言人余治明今天透過臉書直播，針對合約內容的輿情費及變動權利金澄清，20年共2000萬元，遭有心人士斷章取義是...

東岸商場20年2千萬元非小金庫 基市府闢謠：林右昌已編列

基隆市政府發言人余治明今天透過臉書直播，針對合約內容的輿情費及變動權利金進行兩點澄清。他指出，東岸商場案的「提升服務品質...

從商業糾紛燒成藍綠惡鬥 基隆東岸廣場該回歸司法解決

基隆東岸廣場因租約到期重新招商由微風接手，但市府和原得標廠商大日開發的協力廠商NET爆發資產糾紛，爭議從動用警力點交、前後任市長林右昌與謝國樑互槓、罷免市長與議員聲音，到今天的吸毒說風波，一齣接一齣，模糊了焦點。東岸廣場爭議延燒數日，已非單純的商業糾紛，其實背後還暗藏許多政黨輪替後的政治角力。

羅東號誌燈老舊脆化掉落差點砸到人 縣府拚7月前更換

宜蘭羅東鎮民權、中正路口號誌燈17日因PC塑料材質老舊脆化，掉落路面差點砸到機車騎士，縣府緊急修復更換為鋁合金材質，全面...

基隆七堵山區垃圾子車垃圾激增 將設縮時攝影科技執法

基隆市七堵友蚋地區大成街垃圾子車，近來垃圾量激增，周邊環境雜亂，環保稽查人員破袋檢查發現是建築泡棉等廢棄物，經調閱山區前...

謝國樑揚言告林右昌 前市府發言人：荒謬

基隆市長謝國樑今舉行記者會說「我絕對沒有吸毒」，他向前市長、內政部長林右昌提出嚴正抗議，要求林右昌親自向他道歉，並說「林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。