東岸商場爭議 林右昌前幕僚：基市府勿移花接木

基隆東岸商場「輿情費」惹議，基市府發言人余治明今天指出，前基隆市長林右昌任內的契約就有這筆經費，「這筆費用也是林右昌的小金庫？」前基市府發言人游本明說，勿移花接木。

日前有電視政論節目指稱，基市府要求基隆東岸商場得標廠商（微風）至少得提供新台幣2000萬元「輿情費」，被質疑流入基隆市長謝國樑的小金庫。

對此，余治明今天透過新聞稿表示，這筆費用在契約中的正式名稱為「提升服務品質經費」，是1年新台幣100萬元、20年共2000萬元，且經費進入市府的指定帳戶，絕非私人金融帳號，過去用於硬體設備及議員、里長的建議設施。

余治明表示，早在民國105年林右昌擔任基隆市長時的東岸商場契約中就已納入這筆經費，「難不成這筆費用也是林右昌的小金庫？」

「謝市府再次鬼扯」，游本明指出，林右昌在基隆市長任內時，公益回饋金是廠商在評選階段時自己加碼提出的承諾，得標後納入合約中，並非當時的市府招標要求。

游本明表示，而且在使用上，是廠商自己做公益，而非提供給市府運用，這與謝國樑市府在招標內容上，主動要求廠商編列媒體輿論費用給謝國樑市府使用，完全不同。

她呼籲，謝國樑市府勿刻意移花接木，一再用錯誤訊息企圖扭曲事實，閃避不當作為。