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NET批商場產權公告 基隆地政所駁回異議

聯合報／ 記者游明煌邱書昱／連線報導
NET的委任律師陳義文（右）昨質疑基隆市地政事務所跳過司法機關，協助市府公告產權登記。記者林伯東／攝影
NET的委任律師陳義文（右）昨質疑基隆市地政事務所跳過司法機關，協助市府公告產權登記。記者林伯東／攝影

基隆東岸商場爭議延燒未歇，NET委任律師昨質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自提出判斷，協助市府公告爭議中的2到4樓產權登記。地政所證實，基隆市政府申辦建物所有權登記，認定為其與大日開發間爭執，已駁回其異議。

日前基隆市長謝國樑開直播批前市長、內政部長林右昌「損民利己」絕對有需要、民進黨基隆市議員無恥，林右昌大酸「是喝醉酒了？還是嗑藥、拉K？」

謝國樑昨開記者會說「我絕對沒有吸毒」，他向林右昌提出嚴正抗議，因他被指吸毒後，家人、太太憂慮到睡不著覺，限林24小時內道歉，如不回答，他將去醫院自清提告。

前市府發言人游本明則回應表示，謝市長畫錯重點，不要連人家說的話都聽不清楚，她還原部長是轉述民眾看到直播後的留言反應而已。

昨同一時間，NET律師陳義文也在台北開記者會，質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自提出判斷並協助市府公告產權登記，「地政所就把法院要做的事情做完了」。

基隆地政事務所說明，NET雖依規定提出異議，但經地政所審查後認為，屬該公司與大日開發間，因債務關係所生權利義務爭執，駁回其異議；如對結果不服，應依訴願法或行政訴訟法等提起救濟，再依判決結果辦理。

基隆市政府發言人余治明昨另針對合約內容的輿情費及變動權利金澄清，他指出，東岸商場案的「提升服務品質經費」是1年100萬元，20年共2000萬元，遭有心人士斷章取義是謝的小金庫，他秀出林右昌與謝國樑任內的經手的契約，文字一模一樣，謠言不攻自破。

林右昌 謝國樑

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