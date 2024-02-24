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號誌燈脆化掉落 宜縣全面清查

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮民權、中正路口號誌燈17日因PC塑料材質老舊脆化，掉落路面差點砸到機車騎士，縣府緊急修復更換為鋁合金材質，全面清查縣內1300餘路口號誌燈，目前發現約20%的路口有更換需求，預計下周清查完成，力拚7月颱風季前更新完成。

羅東縣議員陳鴻禧昨與縣府交通處到民權中正路口旁的民生中正路口會勘，陳鴻禧表示，交通號誌燈因風吹日曬材質氧化，又沒有定期更換，才會導致掉落，少見但相當危險，建議全面汰換，最好能在7月颱風季來臨前完成，並建立制度定期檢查。

交通處號誌及停車管理科指出，掉落的燈箱是PC聚碳酸酯塑料材質，根據掉落燈箱殘骸，初步判斷是老舊碎化，無法確定有無外力因素；事發後縣府第一時間修復該號誌，將燈箱換成現行較常見的鋁合金燈箱，已重新懸掛。

交通處全面清查縣內號誌燈，目前已清查一半以上，約有20%的路口還有PC材質號誌燈箱，需要更換，至於其他鋁合金燈箱也一併清查，較無老舊需要更換；縣府預計下周清查完畢，再依各號誌燈箱的老舊程度、是否位於市區等條件，排定更換的優先順序。

號誌科說，縣府今年度編列968萬元號誌燈汰換預算，待清查完畢後就可以分配預算，如果預算不足會向議會提案；更換1個燈箱耗時不長，半天內就可以完成，會盡快全面更換。定期巡察的部分，113年度宜蘭縣交通號誌巡查作業，日前以317萬餘元決標發包，由專業廠商檢查，每2個月清查一次。

羅東 颱風

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