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東岸商場20年2千萬元非小金庫 基市府闢謠：林右昌已編列

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
東岸商場20年2千萬非小金庫，基市府闢謠指林右昌已編列。圖／基隆市政府提供
東岸商場20年2千萬非小金庫，基市府闢謠指林右昌已編列。圖／基隆市政府提供

基隆市政府發言人余治明今天透過臉書直播，針對合約內容的輿情費及變動權利金進行兩點澄清。他指出，東岸商場案的「提升服務品質經費」是1年100萬元，20年共2000萬元，遭有心人士「斷章取義」，並秀出林右昌謝國樑任內的經手東岸商場的契約，內容文字一模一樣。余質疑，難不成這筆費用也是林右昌的小金庫？

余治明出面說，這筆費用在契約中的正式名稱為「提升服務品質經費」，是1年100萬元，20年共2000萬元，且經費是進入市府的指定帳戶，絕非私人金融帳號。余強調，過去用於硬體設備及議員、里長的建議設施。

余治明表示，早在105年林右昌的東岸契約中就已納入這筆經費，契約裡面提到「為因應委託營運期間之輿情反映、科技發展、政府政策及其他提升服務品質措施，編列新台幣300萬元以上之經費」，就是有心人在斷章取義，結果林右昌早就編了這筆經費，難道民進黨還要說這筆費用是林右昌的小金庫嗎？

余治明提到，林右昌迄今尚未解釋東岸商場的「變動權利金」，為何林部長在基隆市長任內的8年全部掛蛋，變動權利金全部都是零元？

余治明解釋，變動權利金其實就是「分潤」，依契約內容要求廠商回饋分潤給基隆市，然林前市長卻以疫情的三年生意不好為由搪塞，試問扣除疫情年，其餘任內的五年也會全部掛零？余治明質疑林右昌為何不跟廠商收取費用？是否會有涉及圖利廠商之嫌？

東岸商場20年2千萬非小金庫，基市府闢謠指林右昌已編列。圖／基隆市政府提供
東岸商場20年2千萬非小金庫，基市府闢謠指林右昌已編列。圖／基隆市政府提供
東岸商場20年2千萬非小金庫，基市府闢謠指林右昌已編列。圖／基隆市政府提供
東岸商場20年2千萬非小金庫，基市府闢謠指林右昌已編列。圖／基隆市政府提供
東岸商場20年2千萬非小金庫，基市府闢謠指林右昌已編列。圖／基隆市政府提供
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基隆 林右昌 疫情 謝國樑

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