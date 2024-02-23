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基隆七堵山區垃圾子車垃圾激增 將設縮時攝影科技執法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆七堵山區垃圾子車垃圾激增，將設縮時攝影機科技執法。記者游明煌／翻攝
基隆七堵山區垃圾子車垃圾激增，將設縮時攝影機科技執法。記者游明煌／翻攝

基隆市七堵友蚋地區大成街垃圾子車，近來垃圾量激增，周邊環境雜亂，環保稽查人員破袋檢查發現是建築泡棉等廢棄物，經調閱山區前後時間監視器以車追人，查獲一輛貨車涉案，依違反廢棄物清理法開罰最高罰30萬元。環保局表示，近期將完成山區多處關鍵區域路口縮時攝影機的架設，加強科技執法。

環保局調查，日前執行七堵巡山業務，發現友蚋地區大成街的垃圾子車垃圾量激增，周邊環境雜亂，破袋檢查發現是建築泡棉等廢棄物，經調閱附近路段山區前後時間的監視器過濾，查獲涉案貨車。行為人經警方通知到案，承認棄置建築泡綿廢棄物。

環保局表示，除依廢棄物清理法處以6萬元以上、30萬元以下罰緩，該案因是事業廢棄物，也依違反廢棄物清理法移送法辦。

七堵山區地廣人稀，市府環保局為方便當地居民丟置家用垃圾，定點設置25個環保垃圾子母車。但外縣市亂丟的垃圾量暴增，很多非家用廢棄物。去年埋伏稽查，配合科技執法追查車號，1年共查獲20件任意傾倒案件，半數為外縣市車輛，均依違反廢棄物清理法開單告發。

環保人員說，亂丟垃圾在子母車周圍，會造成野狗嘶咬拖行、山區道路環境汙染等問題，環保局有設置遠端監視器，成功查出車號告發。

環保局並說，為更有效地監控可能發生的違法行為，環保局加強山區巡查力度，預計近期將完成山區若干關鍵區域路口縮時攝影機的架設，減少山區亂倒廢棄物情況。

基隆七堵山區垃圾子車垃圾激增，將設縮時攝影機科技執法。記者游明煌／翻攝
基隆七堵山區垃圾子車垃圾激增，將設縮時攝影機科技執法。記者游明煌／翻攝

廢棄物 建築 監視器

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