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太魯閣小錐麓步道東段落石封閉 西段正常開放

中央社／ 花蓮縣23日電

太魯閣國家公園小錐麓步道東段0.3公里處，日前發生落石，太管處指出，因持續落石量多、邊坡狀況不穩定，步道暫時封閉，西段維持正常開放。

太魯閣國家公園管理處指出，小錐麓步道東段0.3公里處，21日陸續有落石掉落，造成鋼棧橋受損，考量邊坡狀況不穩定，暫時封閉東段步道。

太管處指出，小錐麓步道西段正常開放，民眾可由砂卡礑隧道東通風口進入步道，封閉區域已拉起封鎖線，避免民眾誤闖，後續開放時間，將於太管處官網公告。

小錐麓步道位於砂卡礑隧道外側，緊鄰立霧溪下游的邊坡上，全長1050公尺，單程步行時間約40分鐘，東段長約450公尺，為棧道階梯，可遠眺太魯閣牌坊及立霧溪出海口；西段為自然原野地，連結至砂卡礑步道。

太魯閣國家公園 落石

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