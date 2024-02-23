基隆市地政事務所證實 市府申登2到4樓產權駁回NET異議

基隆東岸商場爭議延燒，NET的委任律師陳義文今天質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自提出判斷，並協助市府公告2到4樓產權登記。地政事務所證實，基隆市政府持使用執照與竣工圖等證明文件，申辦建物所有權第一次登記，依法公告，NET確有提出異議，但認定為NET與大日開發間爭執，駁回其異議，NET如對結果不服，應依訴願法或行政訴訟法等規定提起救濟。

陳義文說，NET在2月19日於基隆市地政所查得公告後，2月20日馬上依照土地法提出異議，地政處應該依法邀集市府、NET進行調處，而且如果有任一方不服，收到通知後15日起訴，沒有在期限內起訴，才可依照調處結果辦理登記。

他批評，爭議要交由法院判斷，但是地政所昨天發函指，因債之關係所發生權利義爭執，但是法院尚未針對此事判斷定案，「地政所就把法院要做的事情做完了。」

基隆地政事務所今天說明，主富服裝公司（NET）雖依規提出異議，但經地政所審查後認為，屬該公司與大日開發有限公司兩造間，因債之關係所生之權利義務爭執，因此駁回其異議，該公司如對結果不服，應依訴願法或行政訴訟法等規定提起救濟，再依判決結果辦理。

與此案均無關連的律師林富貴指出，依土地登記規則第57條第1項第3款規定，權利人跟義務人有關之權利關係有爭執，地政事務所應該駁回登記，申請人可依57條第3項提出訴訟解決。

基隆市政府以書面根據土地登記規則第57條規定，申請為2到4樓的所有權登記，地政機關收到市政府的申請書後要公告，公告期間如果有人聲明異議，「除非異議顯無理由」，就會駁回申請人申請。

林富貴說，駁回之後，市政府可依照57條第2項規定，向內政部提起訴願；或者第3項規定，向基隆地方法院提出民事訴訟解決。

因此市政府在此案中，雖然可以向地政事務所為登記，但地政事務所行政機關，不是司法機關，所以它不能確定所有權的真正人，因此，NET和市政府既然有爭執，地政機關在收到有人異議後，不能為登記。