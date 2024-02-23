影／被指嗑藥拉K 謝國樑要求林右昌24小時內親自道歉
基隆市東岸商場重新招商，市府與前廠商主富公司（NET），因資產登記問題爆發爭議。基隆市長謝國樑上午舉行記者會表示，給前市長、內政部長林右昌24小時，要求出面說明，自己沒有「吸毒、拉K」。
記者會中就林右昌日前在立院受訪表示「謝國樑歇斯底里的謾罵，是喝醉酒了？還是嗑藥拉K？」一事，謝國樑表示，今天站出來開正式的記者會，是因為林右昌指控我吸毒，導致導致網路社群、綠營、側翼，都在說此事。對個人的人身攻擊慢慢擴大，個人決不能忍受。
謝國樑表示，要向林右昌提出嚴正的抗議，強調絕對沒有吸毒，要求林右昌公開說清楚，我到底有沒有吸毒，不要抹黑。如果沒有，要求林右昌親自向自己道歉。
謝國樑強調，給林右昌24小時，站出來澄清。基隆市長絕對不是一個「拉K、吸毒犯」，請民進黨、側翼，不要再指控基隆市長謝國梁是吸毐犯。如果林右昌未出面道歉、回應，將考慮去醫院做「自清」，然後採取法律行動。
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