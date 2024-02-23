快訊

彰化小學生三姊弟過馬路遭撞！大姊今生日卻跟死神拔河

翻轉！元宵節後「3生肖」運勢飆升 福澤無邊、錢財富貴擋不住

閨密變小姑！她怨婚後「原形畢露」12年友誼破裂 網不挺：回家當公主

影／被指嗑藥拉K 謝國樑要求林右昌24小時內親自道歉

攝影中心／ 記者黃義書／基隆即時報導
基隆市東岸商場爭議，昨天預告市長謝國樑上午在基隆巿政府舉行記者會，指將有「有重大宣示」。謝國樑會中依照手稿發表聲明，隨即離去，未回應提問。僅表示，給林右昌24小時，要求出面說明，自己沒有「吸毒、拉K」。記者黃義書／攝影
基隆市東岸商場爭議，昨天預告市長謝國樑上午在基隆巿政府舉行記者會，指將有「有重大宣示」。謝國樑會中依照手稿發表聲明，隨即離去，未回應提問。僅表示，給林右昌24小時，要求出面說明，自己沒有「吸毒、拉K」。記者黃義書／攝影

基隆市東岸商場重新招商，市府與前廠商主富公司（NET），因資產登記問題爆發爭議。基隆市長謝國樑上午舉行記者會表示，給前市長、內政部長林右昌24小時，要求出面說明，自己沒有「吸毒、拉K」。

記者會中就林右昌日前在立院受訪表示「謝國樑歇斯底里的謾罵，是喝醉酒了？還是嗑藥拉K？」一事，謝國樑表示，今天站出來開正式的記者會，是因為林右昌指控我吸毒，導致導致網路社群、綠營、側翼，都在說此事。對個人的人身攻擊慢慢擴大，個人決不能忍受。

謝國樑表示，要向林右昌提出嚴正的抗議，強調絕對沒有吸毒，要求林右昌公開說清楚，我到底有沒有吸毒，不要抹黑。如果沒有，要求林右昌親自向自己道歉。

謝國樑強調，給林右昌24小時，站出來澄清。基隆市長絕對不是一個「拉K、吸毒犯」，請民進黨、側翼，不要再指控基隆市長謝國梁是吸毐犯。如果林右昌未出面道歉、回應，將考慮去醫院做「自清」，然後採取法律行動。

基隆市東岸商場爭議，昨天預告市長謝國樑上午在基隆巿政府舉行記者會，指將有「有重大宣示」。謝國樑僅表示，給林右昌24小時，要求出面說明，自己沒有「吸毒、拉K」。給林右昌24小時出面道歉。不然將考慮去醫院做「自清」，然後採取法律行動。記者黃義書／攝影
基隆市東岸商場爭議，昨天預告市長謝國樑上午在基隆巿政府舉行記者會，指將有「有重大宣示」。謝國樑僅表示，給林右昌24小時，要求出面說明，自己沒有「吸毒、拉K」。給林右昌24小時出面道歉。不然將考慮去醫院做「自清」，然後採取法律行動。記者黃義書／攝影

吸毒 林右昌 謝國樑

延伸閱讀

「我絕對沒吸毒」謝國樑限林右昌24小時內道歉 否則提告

NET爭議 基市府前發言人：謝國樑閃避社會大眾疑問

NET爭議謝國樑要追究林右昌 綠議員：攤證據提告別光喊

東岸商場爭議燒…謝國樑批中央廚房 林右昌妹：我家清白不怕他

相關新聞

基隆東岸商場3月能拿到產權？NET律師籲謝國樑交代勿推藍綠

基隆東岸商場爭議延燒，NET的委任律師陳義文今天早上於台北市召開記者會，質疑基隆市地政事務所跳過司法機關審理、認定，擅自...

影／「我絕對沒吸毒」謝國樑限林右昌24小時內道歉 否則提告

基隆市長謝國樑今天召開記者會說「我絕對沒有吸毒」，他向前市長、內政部長林右昌提出嚴正抗議，要求林右昌親自向他道歉，並說「...

礁岩倒滿水泥塊…蘭嶼台電下地工程惹禍 居民痛批：瞎了眼嗎

去年海葵颱風重創蘭嶼，中央指示島上電纜下地化，台電近日進行椰油部落下地工程，卻疑似廠商便宜行事，把施工廢棄物就地傾倒海岸...

影／謝國樑要林右昌吸毒說道歉 林前發言人酸「畫錯重點」

NET爭議延燒，基隆市長謝國樑今天召開記者會說「我絕對沒有吸毒」，他向前市長、內政部長林右昌提出嚴正抗議，要求林24小時...

影／被指嗑藥拉K 謝國樑要求林右昌24小時內親自道歉

基隆市東岸商場重新招商，市府與前廠商主富公司（NET），因資產登記問題爆發爭議。基隆市長謝國樑上午舉行記者會表示，給前市...

獨／基市府重大宣示？NET律師：強登記產權違法提異議

基隆市東岸商場重新招商給微風，市府與前得標廠商的協力廠商主富公司（NET），因2到4樓資產登記問題爆發爭議，延燒未歇。基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。