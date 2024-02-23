獨／基市府重大宣示？NET律師：強登記產權違法提異議

基隆市東岸商場重新招商給微風，市府與前得標廠商的協力廠商主富公司（NET），因2到4樓資產登記問題爆發爭議，延燒未歇。基隆市政府昨預告今天市長謝國樑有重大宣示。NET律師陳義文也預告，基隆市政府地政局跳過法律、跳過法院直接登記給市府，認為市府「違法」，NET已依土地法提出異議。

東岸廣場重新招商，2月1日起由微風集團接手，但基市府和前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）間產生資產爭議，NET認為2到4樓是他們出資近3億興建，為其資產，不甘被市府拿走奉送給微風使用，市府動用警力戒護強行換鎖接管給微風，爆發點交爭議，NET提告市長等4人強盜、竊占等罪，市長列被告，司法處理中。

與NET爭議延燒多日，甚至演變成基隆前市長、內政部長林右昌、謝國樑互嗆對決局面，尤其謝國樑指控林右昌任內未完成資產轉移登記才留下爛攤子，日前臉書直播更開罵民進黨議員無恥、見笑及林右昌「損民利己」絕對有需要，林右昌回敬謝市長是否醉酒還拉K，丟基隆人的臉，事件因此不斷延燒。綠基層傳出罷免市長聲音，藍也有人號召反罷免議員，全案演變成藍綠政治衝突。

基隆市政府昨天預告，今天上午9時30分，市長謝國樑將針對「東岸商場事件相關爭議」有重大宣布。NET律師陳義文昨晚也預告，將在台北召開說明會，批評市府違法讓行政權凌駕司法之上。

陳義文說，謝國樑口口聲聲推給林右昌的產權登記，即將在他的強制下，讓基隆市政府地政局跳過法律、跳過法院直接登記給市府，NET於2月19日在基隆市政府地政處查得公告後，2月20日馬上依照土地法第59條第1項提出異議。

陳義文表示，依法基隆市政府地政處應依照土地法第59條第2項，應邀集基隆市政府及NET進行調處並將調處結果通知雙方，如有任何一方不服，必須在收到通知後15日起訴，沒有在期限內起訴才可依照調處結果辦理登記。

陳義文指出，有關房屋所有權的登記，依照土地登記規則第57條第1項第3款，如果有產生爭執，地政機關即應「駁回登記之申請」，基隆市政府地政處明知基隆市政府與NET有產權之爭議，而且目前法院已審理中，對於基隆市政府片面提出之產權登記，依法即應駁回基隆市政府之申請，但他想，基隆市政府地政處並未依法駁回，配合公告屬「違法」。

基隆市政府人員表示，今天市長會宣布重大內容，屆時會有明確說明，是否要提資產已登記一事，尚未證實，只表示「今天就會說明」。