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台東成功鎮4千萬蓋停車場 經費復活

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣成功鎮公所花4080萬元蓋多用途停車場，去年遭鎮代會凍結2期預算，昨天表決先通過第3期經費解套。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮公所花4080萬元蓋多用途停車場，去年遭鎮代會凍結2期預算，昨天表決先通過第3期經費解套。記者尤聰光／攝影

台東縣成功鎮為方便民眾停車，花4080萬蓋多用途停車場，去年遭過半鎮民代表質疑花費太貴，凍結預算，使第2期工程即無經費可用，代表會昨開臨時會，鎮公所希望先解套第3期經費補第2期工程，最後表決獲多數代表同意，但也引起正反兩方激辯。

成功鎮民代表會昨開臨時會，鎮長到一級主管全數列席，爭取停車場第3期工程1500萬預算「解凍」。成功鎮長謝淑貞說，有代表質疑停車場興建費太貴，其實每期工程都公開招標，資訊透明。公所也要求廠商品質達標才准驗收，斥資1200萬的第1期工程經得起考驗。

鎮代會副主席陳秋豆不解文健站RC工程才花4200萬元，停車場鋼骨鐵皮工程竟要花4080萬元。但有代表認為，物料上漲，拖延工程只會增加經費成本，建設停滯，影響最大的是鎮民。

主席陳南蓀指這次臨時會是「自打嘴巴、自廢武功」，但她尊重表決。

主管 停車場 台東

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