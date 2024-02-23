租期20+10年 基市博愛停車場招商惹議

基隆市東岸地下停車場和商場重新招商，引發的產權爭議尚未平息，同樣位在市中心的博愛地下停車場今年重新招商，租期同為「20+10年」受關注。市府交通處表示，招商年限是評估財務最適方案及投資誘因，得標業者投資金額與權利金，都比2011年招商案高。

NET主張擁有東岸廣場2至4樓產權，槓上市府風波至今未歇。博愛地下停車場租約同時到期，市府已重新辦理招商，租期與東岸一樣是「20+10年」，有人質疑新引進的廠商沒有增建，只有整修，為何給這麼長的經營期間，「有沒有鬼呢？」

交通處長王圳宏回應，博愛停車場鄰近廟口夜市，服務客群為地上物國宅住民及觀光客，規畫著重場內停車設備及服務品質改善，招商年限是評估財務最適方案及投資誘因擬定，甄選出最優申請人簽約。

業者應改善項目包括停車設備全面更新、停車場優化改善及友善配套措施，未來會透過廠商投資更新智慧尋車、在席系統、建置充電車位。

王圳宏說，招商財務試算廠商應繳費用，包括土地租金、固定營運權利金和變動營運權利金。交通處比較2011年和今年招商條件，前者租約期限12年，業者投資3012萬5000元，每年繳給市府1320萬元固定營運權利金。後者投資期限是20年，業者投資5367萬3294元，較前一次增2354萬8294元。業者每年估算要繳市府土地租金421萬元、固定營運權利金880萬元、變動營運權金160萬元，共1461萬元。

國民黨市議員曾紀嚴表示，促參案招商年限延長到最高30年是前市長林右昌任內提出，市府辦理博愛停車場招商，評估業者要投資大筆資金改善設備，契約年限是20年未違法，外界可先尊重市府團隊和評選委員的專業決定，再看未來經營成效。

民進黨市議員鄭文婷說，新廠商投入金額雖比前案約高2354萬多元，考量相隔12年通貨膨脹問題，新廠商投入金額不算高。市府估算可收取的變動權利金160萬元，能否收足是問題。博愛停車場重新招商，最重要是廠商要能為停車場創造新氣象，單純比較數字意義不大。