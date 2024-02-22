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跌破眼鏡！協商不成 民進黨決定宜蘭員山縣議員補選開放登記

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭員山鄉縣議員補選，縣黨部執委會今晚開會，各方意見難擺平，因考量登記期程及地方和諧，黨部決議開放自由參選登記，結果讓人感到意外。圖／讀者提供
宜蘭員山鄉縣議員補選，縣黨部執委會今晚開會，各方意見難擺平，因考量登記期程及地方和諧，黨部決議開放自由參選登記，結果讓人感到意外。圖／讀者提供

宜蘭員山鄉縣議員補選，民進黨為了徵召人選紛擾不休，期間又發生代表會主席許芳明辭世不幸，眼見下周選委會就進入選舉登記，迫在眉睫。縣黨部今晚召開臨時執委會，各方意見難擺平，考量選委會登記期程在即及地方團結和諧，決議開放自由登記參選。對於這樣的結果，讓人大感意外。

陳俊宇當選立委後留下的員山鄉縣議員缺額，訂4月13日辦理補選。員山鄉選民結構綠大於藍，民進黨多人有意參選，躍躍欲試，經地方溝通一一排除退出，最後由前鄉民代表藍萬義，對上正國會秘書長李建興的女兒李姿婷，一場老將與新秀之戰。

兩人堅持不退讓，民進黨報請黨中央進行內參民調，李姿婷以3.3%勝出，但因民調有效樣本數僅900多份，3.3%剛好是誤差值，就在黨部決定做第二次民調時，提名小組地方三大老之一、鄉民代表會主席許芳明20日驚傳離世，震驚地方。

許芳明主席深獲地方人士敬重，連日來為協調人選，心力交瘁，兩名參選人得知不幸消息後暫停競選活動，李姿婷更宣布退出初選。

近日，藍萬義的支持者主張，許芳明主席生前鼓勵藍萬義，理應由藍出馬參選；但也有人支持年輕參政，何況24歲的李姿婷在第一次民調領先對手，若徵召民調輸的一方參選，也說不過去。

更有人主張，一場選舉搞得這麼難看，2人乾脆都退選，另尋第三人參選；據了解，民進黨執委會今晚開會討論，會中有人提出徵召第三人選，但是第三人選表示，必須要藍、李兩人都確定退選才會考慮，所以並未答應。

會中最後決議，考量選委會登記期程在即及地方團結和諧，縣黨部執委會決議開放登記。對於這樣的結果讓人感到意外，跌破眾人眼鏡。

宜蘭 民調 民進黨 陳俊宇

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