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租期跟東岸廣場一樣「20+10年」…博愛停車場招商引議 基市府回應

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市博愛地下停車場使用率高，市府今年重新招商，表示業者提出的投資與權利金額，都比2011年招商案還高。記者邱瑞杰／攝影
基隆市博愛地下停車場使用率高，市府今年重新招商，表示業者提出的投資與權利金額，都比2011年招商案還高。記者邱瑞杰／攝影

基隆市東岸地下停車場和商場重新招商，引發的「產權」爭議尚未平息，同樣位在市中心的博愛地下停車場今年重新招商，租期同為「20+10年」也受關注。市府交通處今天表示，招商年限是評估財務最適方案及投資誘因擬定，得標業者投資金額與權利金，都比2011年招商案還高。

NET主張擁東岸廣場商場2到4樓產權，槓上基市府引發風波至今未歇。博愛地下停車場租約同時到期，市府也已重新辦理招商，租期與東岸一樣是「20+10年」，有人質疑新引進的廠商沒有增建，只有整修，給這麼長經營期間，「你說有沒有鬼呢？」

基市府交通處長王圳宏表示，博愛停車場鄰近廟口夜市，服務客群為地上物國宅住民及觀光客，規畫著重場內停車設備及服務品質改善，招商年限則是評估財務最適方案及投資誘因擬定，甄選出最優申請人簽約。

業者應改善停車場項目包括停車設備全面更新、停車場優化改善及友善配套措施，未來會透過廠商投資更新智慧尋車、在席系統、建置充電車位，並進行天花板及牆面滲漏水修繕、管線整理及包覆，優化公共服務空間及梯間整理，平假日尖峰時段另要安排義交及管理人員協助停車場外部交通指引。

王圳宏說，招商財務試算廠商應繳費用，包括土地租金、固定營運權利金和變動營運權利金，確保市府收益。

交通處比較2011年和今年招商條件，前者租約期限12年，業者投資3012萬5000元，每年繳給市府1320萬元固定營運權利金。後者投資期限是20年，業者投資5367萬3294元，較前約增加2354萬8294元。業者每年估算要繳給市府土地租金421萬元、固定營運權利金880萬元、變動營運權金160萬元，合計1461萬元，比前約多141萬元。

基隆市博愛地下停車場使用率高，市府今年重新招商，表示業者提出的投資與權利金額，都比2011年招商案還高。記者邱瑞杰／攝影
基隆市博愛地下停車場使用率高，市府今年重新招商，表示業者提出的投資與權利金額，都比2011年招商案還高。記者邱瑞杰／攝影
基隆市博愛地下停車場使用率高，市府今年重新招商，表示業者提出的投資與權利金額，都比2011年招商案還高。記者邱瑞杰／攝影
基隆市博愛地下停車場使用率高，市府今年重新招商，表示業者提出的投資與權利金額，都比2011年招商案還高。記者邱瑞杰／攝影

NET 停車場 基隆

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